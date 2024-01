Jusqu'où ira Brest ? 4e de Ligue 1, l'engouement autour du Stade Brestois

La sensation de la mi-saison. Brest reçoit Montpellier ce dimanche dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. L'équipe est 4e à la mi-saison avec seulement le 15e budget de l'élite. Dans le Finistère, on savoure cette réussite comme a pu le constater, Europe 1 qui était présente lors du 32e de finale de la Coupe de France contre Angers. Plus d'une heure avant le coup d'envoi, ils sont déjà des dizaines de supporters devant le Penalty, le bar du stade.

À l'intérieur, Coco, la patronne se démultiplie pour servir les bières. "Je suis chaud patate ! On compte les bières en fût !", s'exclame-t-elle. Le public est familial et intergénérationnel mais tout le monde regarde l'équipe avec des yeux d'enfants. "Maintenant nous, les Brestois on en parle et tout le monde veut venir au stade", déclare un supporter.

10.000 supporters

Même pour les plus anciens suiveurs du club, la situation actuelle est exceptionnelle. "J'avais à peine deux mois, j'étais déjà à côté de la buvette quand mon père jouait ! C'est magnifique ! Comme on dit en Bretagne, personne n'aurait misé un kopeck sur cette équipe", savoure Jacky Le Gall, la mémoire du club.

Cet après-midi de janvier, ils sont près de 10.000 à braver le froid. Leur courage est récompensé car Brest l'emporte 1-0. Le 15e budget de Ligue 1 continue sa belle série au point de rêver de coupe d'Europe. Trop tôt répond le capitaine Brendan Chardonnet. "Je ne suis pas certain que le stade soit homologué pour la coupe d'Europe", ironise le joueur. "Garder les pieds sur terre" c'est le mantra des brestois. Comme un symbole, après la douche, ils viennent tous saluer une dernière fois leurs jeunes supporters.