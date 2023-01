Coupe de France : après quelques frayeurs face à Châteauroux, le PSG se qualifie en 16e de finale

Sans briller et sans Messi, Neymar et Mbappé, le Paris Saint Germain s'est tout de même qualifié en seizièmes de finale de Coupe de France, avec une victoire 3-1 face à Châteauroux. Mais les habituels remplaçants n'ont pas vraiment été à la hauteur, notamment en première mi-temps. Après l'ouverture du score au quart d'heure de jeu, Paris s'est relâché, permettant l'égalisation castelroussin.

"On a cru que le match était joué", a même dit l'entraîneur Christophe Galtier. Ce que refuse d'avouer le premier buteur, Hugo Ekitike. "Nous, on a moins le droit à l'erreur parce qu'on est au PSG. On doit être au top toutes les minutes d'une mi-temps. Maintenant, ça arrive d'avoir des baisses d'énergie. On a réussi à se ressaisir durant la deuxième période et on a fait le taf", a-t-il expliqué.

Un beau jeu de Châteauroux

Châteauroux a ensuite tenu jusqu'à la 82ᵉ minute avant de logiquement baisser pavillon. Ce qui n'entache pas la belle prestation du club de nationale, selon son président historique, Michel Denisot.

"J'ai eu beaucoup de retours de gens qui ont vu le match et qui sont assez admiratifs du jeu de Châteauroux d'aujourd'hui. Évidemment, quand on perd, ce n'est pas une satisfaction en sport. Mais la satisfaction, c'est quand même d'avoir montré ce qu'on pouvait faire. On n'a jamais fait ça depuis le début de la saison", a-t-il confié au micro d'Europe 1. Insuffisant toutefois pour renverser une formation parisienne où les enfants du club, Warren Zaïre-Emery et Isma Gharbi, se seront illustrés.