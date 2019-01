Gymnastique : l'incroyable prestation d'une athlète américaine fait le tour du monde

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et largement dépassé le cercle des amateurs de gymnastique. Katelyn Ohashi, une gymnaste de l'université de Californie, enflamme internet depuis dimanche et sa superbe prestation réalisée lors des championnats universitaires aux Etats-Unis.

"Un 10 n'est pas suffisant pour la routine au sol de Katelyn Ohashi", a commenté son université de UCLA, qui a posté sur Twitter la vidéo visionnée plus de 33 millions de fois. En attendant, l'athlète de 21 ans a obtenu la note maximale de la part des juges pour sa routine au sol spectaculaire et parfaitement exécutée. Pendant près d'une minute 30, Katelyn Ohashi a enchaîné sauts et saltos, accompagnée notamment de la musique de Michael Jackson, le tout sous les acclamations d'un public en délire.

A isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. pic.twitter.com/pqUzl7AlUA — UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) 13 janvier 2019

Une carrière freinée par les blessures. Loin d'être un exploit d'un jour, la performance de Katelyn Ohashi est surtout une belle histoire du sport américain, et le nouveau chapitre d'une revanche sur les blessures qui ont freiné la carrière de la jeune femme. En effet, comme le rappelle L'Equipe, Katelyn Ohashi a été un temps l'un des plus grands espoirs de sa discipline. Ainsi, en 2013 et âgée seulement de 16 ans, elle battait la future légende de la gymnastique Simone Biles, désormais quadruple championne olympique, lors de l'American Cup. Mais alors que sa rivale allait ensuite connaître la gloire et les médailles, la progression de Katelyn Ohashi fut très vite freinée par les blessures, à l'épaule, puis au dos, la poussant à renoncer au plus haut niveau.

"Il m'aura fallu du temps pour renouer avec l'amour de mon sport". Depuis, la jeune femme a également raconté le mal-être qui la rongeait lors de ses années fastes, puis de blessures. "Il fut un temps où j'étais sur le toit du monde. J'étais imbattable, mais cela ne suffisait pas", confie-t-elle notamment dans une vidéo intitulée "J'étais brisée", et publiée en août par The Player's Tribune.

"J'étais heureuse d'être blessée", reconnait-elle également, évoquant la pression exercée sur elle. "On m'a dit que mon poids était devenu embarrassant, on me comparait à un oiseau qui ne pouvait pas voler". Et d'ajouter : "La gym était ma vie. Je me détestais. Il m'aura fallu du temps à UCLA, pour trouver un nouvel objectif et un nouveau chemin à suivre pour renouer avec l’amour de mon sport".