Guy Forget : "Un jour, on aura en France l'équivalent de Nadal ou Federer"

Guy Forget est un homme optimiste. Invité de Face aux auditeurs, sur Europe 1, le directeur du tournoi de Roland-Garros a évoqué l'état du tennis français, et ce que l'on peut en attendre pour les années à venir. Il assure qu'il n'y a pas de méthode miracle pour dominer le tennis mondial, mais que la France retrouvera un grand champion de la trempe de Rafael Nadal et de Roger Federer.

"Dans son sillage, il entraînera peut-être deux ou trois autres champions"

Malgré des résultats tricolores en demi-teinte dans les tournois du Grand Chelem, Guy Forget ne désespère pas de voir un Français dominer le tennis mondial dans les années à venir. "Je crois en la capacité d'un joueur hors norme, qui a au fond de lui cette petite chose en plus, comme pouvaient l'avoir Mozart, ou Pelé ou Zidane dans le football", confie l'ancien capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis.

Et même si Djokovic, Federer et Nadal écrasent tous les grands tournois, leur domination n'est pas éternelle. "Quel est le point commun entre un Serbe, un Suisse et un Espagnol ? On ne peut pas dire qu'il y ait des méthodes dans ces pays-là pour produire ce genre de joueurs. C'est assez rafraîchissant de se dire que l'homme n'est pas une machine que l'on programme, et qui va gagner tous les tournois du Grand Chelem. Je pense qu'un jour prochain, on aura un joueur qui sera l'équivalent peut-être de Nadal ou Federer, et que, dans son sillage, il entraînera peut-être deux ou trois autres immenses champions".

"Notre génération est exceptionnelle"

Interrogé sur l'interminable attente d'un successeur à Yannick Noah au palmarès masculin de Roland-Garros, Guy Forget s'est plutôt montré élogieux envers la génération actuelle de joueurs français, et explique l'absence de titres majeurs par une concurrence féroce. "Les trois joueurs qui ont le plus grand nombre de titres en Grand Chelem jouent à l'heure actuelle : Rafael Nadal (17), Roger Federer (20), Novak Djokovic (15). Ces trois joueurs se sont partagés 95% des titres en Grand Chelem depuis 15 ans. Ils laissent des miettes aux autres", estime l'ancien numéro quatre mondial.

"Aujourd'hui, notre génération actuelle est une génération exceptionnelle. Quand on regarde les meilleurs classements de Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Gilles Simon, et même Lucas Pouille, on se rend compte que ce sont des joueurs qui ont été pendant plusieurs années dans le top 10 mondial. Si on fait une comparaison avec le football, ce sont des joueurs comme Griezmann, Mbappé, Pogba… Ces joueurs ne sont ni Messi ni Cristiano Ronaldo, mais ils sont dans les meilleurs joueurs du monde", continue Guy Forget. Un Français n'a plus gagné Roland-Garros depuis 1983 et la victoire de Yannick Noah, et seuls Jo-Wilfied Tsonga (à deux reprises), Gaël Monfils et Sébastien Grosjean ont atteint le dernier carré du tournoi sur les 20 dernières années.