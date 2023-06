«Il va être comme un poisson dans l'eau» : Ilkay Gündogan signe au FC Barcelone avec de grandes ambitions

Le FC Barcelone, champion d'Espagne en reconquête, a réalisé une des plus belles prises du mercato d'été en attirant l'Allemand Ilkay Gündogan, ex-pierre angulaire de Manchester City, pour densifier un milieu de terrain orphelin de Sergio Busquets. À 32 ans, le joueur révélé au Borussia Dortmund (2011-2016) s'apprête à découvrir un troisième championnat, après celui de ses débuts en Bundesliga puis celui de sa confirmation, la Premier League, qu'il a conquise cinq fois sous le maillot de City (2016-2023). Invité sur le plateau d'Europe 1 Sport, Anthony Tobelem a estimé qu'"il va être comme un poisson dans l'eau" dans son nouveau club.

Le milieu axial, tout frais vainqueur de la Ligue des Champions, "rejoint le Barça jusqu'en 2025", avec "une année supplémentaire en option", a indiqué le Barça dans un communiqué. La clause libératoire s'élève à 400 millions d'euros. "Il apporte sa présence, son sens du but et sa lecture du jeu qui ont fait de lui l'un des meilleurs milieux de terrain de la dernière décennie", s'est félicité son nouveau club. Avec Gündogan, l'entraîneur Xavi comble le vide laissé par Sergio Busquets, son ancien capitaine, parti à l'Inter Miami à la fin de son contrat. L'international allemand (67 sélections) va encadrer les jeunes Espagnols Pedri et Gavi, et le Néerlandais Frenkie de Jong s'il ne cède pas prochainement aux sirènes d'une autre grosse cylindrée européenne.

Douze trophées

Manchester City n'a pas réussi à conserver Gündogan, son capitaine créateur, à qui il avait formulé une proposition de prolongation, sans grand espoir. Les Citizens ont toutefois déjà trouvé son remplaçant avec le milieu croate de Chelsea, Mateo Kovacic, selon des médias spécialisés. "Xavi l'a appelé à plusieurs reprises", avait confirmé la semaine dernière Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens, déjà fataliste: "Si finalement il décide d'aller à Barcelone, je lui dirai qu'il y sera très bien". Gündogan était la première recrue de l'ère Guardiola, débutée à l'été 2016, un mariage heureux pour deux hommes amoureux du jeu de possession. L'Allemand, recruté à l'époque contre 25 millions d'euros selon la presse, est devenu incontournable, avec 60 buts en 304 apparitions sous la tunique bleu clair.

Surtout, le capitaine des Skyblues a empoché douze trophées majeurs dans l'intervalle avec, en guise de bouquet final, un triplé Championnat, Coupe d'Angleterre et Ligue des champions en 2023, jamais réalisé auparavant à City. Durant ces sept années, "Ilkay a été formidable, absolument formidable", l'a encensé le président, Khaldoon al-Mubarak. Le capitaine du "Treble" (triplé, en anglais) "restera à jamais dans la légende de Manchester City".

"Barcelone ou rien"

Le numéro 8 a terminé son aventure mancunienne en boulet de canon, avec six buts sur ses sept dernières apparitions, apportant une contribution précieuse pour le titre en Premier League et en Coupe d'Angleterre, où il a réussi un doublé en finale face au rival voisin Manchester United. "Ce club m'a permis de réaliser tous mes rêves et je serai toujours reconnaissant de cette opportunité", a-t-il déclaré sur le site de son ancien club. L'Allemand "portera toujours City dans son coeur", comme il l'a écrit, mais il accomplit un autre rêve en rejoignant les Blaugrana. En cas de départ, "c'était Barcelone ou rien", a déclaré l'intéressé dans un message posté sur le site The Players' Tribune. "Depuis que je suis gamin, j'ai toujours rêvé de porter ce maillot un jour. Je suis persuadé de pouvoir rester encore quelques années au plus haut-niveau, et je désire juste ramener Barcelone là où il mérite d'être".

Depuis le départ de Lionel Messi, le Barça peine à retrouver son lustre d'antan. Il ne s'est plus extrait de la phase de groupe de la Ligue des champions depuis 2021, la dernière saison de l'Argentin en Catalogne. Mais le club espagnol a repris des couleurs cette saison en s'adjugeant la Liga, une première en quatre ans. À Barcelone, Gündogan va retrouver son "vieil ami" Robert Lewandowski, qu'il a côtoyé à Dortmund, et va évoluer sous les ordres de Xavi, un entraîneur "que j'admire depuis longtemps", a-t-il écrit. Pour un nouveau mariage réussi?