Le PSG convie la presse ce mercredi : vers une nomination de Luis Enrique comme nouvel entraîneur du club ?

Le Paris Saint-Germain a convié mardi les médias à une conférence de presse, mercredi au nouveau centre d'entraînement à Poissy (Yvelines), ce qui accrédite l'hypothèse d'une annonce imminente concernant l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien. L'invitation transmise pour le point presse, mercredi à 14h00 au Campus PSG, ne donne certes aucune indication sur son objet. Difficile, cependant, de ne pas l'associer au changement d'entraîneur attendu cette semaine.

"Tout est réglé"

La direction parisienne est parvenue mardi à un accord avec Christophe Galtier pour mettre fin à son contrat, à un an du terme prévu initialement, ont indiqué plusieurs médias, dont L'Equipe et Le Parisien. "Tout est réglé", a confirmé à l'AFP une source proche des négociations. Il s'agissait d'un des derniers obstacles à surmonter avant d'annoncer son successeur. Le choix du propriétaire qatari QSI s'est porté sur Luis Enrique, l'ancien entraîneur du Barça et sélectionneur de l'Espagne.

Après avoir quitté le poste de patron de la Roja en décembre dernier, "Lucho", technicien de 53 ans au fort caractère, était de nouveau sur le marché. D'autres annonces concernant l'arrivée de plusieurs joueurs au PSG la saison prochaine, dont Marco Acensio, Lucas Hernández, Manuel Ugarte ou Milan Skriniar, devraient également avoir lieu.