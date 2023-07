Marcelino «a réussi sa rentrée des classes» avec l'Olympique de Marseille, estime Jimmy Algérino

Le nouvel entraîneur Marcelino a pris ses quartiers à Marseille ce mardi. L'Espagnol a été présenté devant la presse en présence du président du club phocéen Pablo Longoria. "C'est le moment de travailler beaucoup et de parler peu", a déclaré le nouvel homme fort de l'Olympique de Marseille. Il en a profité pour détailler sa méthode et son système tactique, qui "ne s'éloignera pas beaucoup du 4-4-2", tout en assurant faire sienne la devise du club, 'Droit au But'. Présent dans l'émission Europe 1 Sport (en direct tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1), l'ancien footballeur Jimmy Algérino a estimé que le coach avait "réussi sa rentrée des classes", avant de poursuivre : "Pour être un bon coach il faut être un bon communicant donc c'est vrai qu'il a déjà ça pour lui."

L'importance du mercato

Cette première conférence de presse a donc donné le ton de ce à quoi il faudra s'attendre cette saison du côté de l'Olympique de Marseille. Mais pour Patrick Julliard, le système annoncé en conférence de presse ne sera pas forcément respecté durant l'année : "On ne connaît pas le tiers de l'effectif dont il disposera au final donc maintenant il faut que Longoria lui achète les joueurs qui vont avec." Un avis partagé par Jimmy Algérino qui souligné l'importance du mercato à venir.

L'OM avait officiellement fait sa reprise lundi matin avec des test médicaux pour une quinzaine de joueurs et en l'absence des internationaux. Les premiers Olympiens, parmi lesquels Valentin Rongier, Pau Lopez, Dimitri Payet, Jonathan Clauss, Amine Harit ou Mattéo Guendouzi, se sont présentés à La Commanderie avec au programme une batterie d'examens médicaux. Isaak Touré et Salim Ben Seghir, de retour de prêts à Auxerre et Valenciennes, étaient aussi présents.

Au total, ce sont donc une quinzaine de joueurs qui ont participé à cette reprise légère. Les joueurs de l'OM vont désormais travailler pendant deux semaines à Marseille, avant de partir en Allemagne autour du 17 juillet pour un stage d'une douzaine de jours. Plusieurs matchs amicaux sont prévus, à Marseille, en Allemagne, puis de nouveau à Marseille, mais le programme n'a pas été définitivement établi.