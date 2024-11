Grand Prix du Brésil 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder cette épreuve de Formule 1 ?

Plus que quatre Grands Prix de Formule 1 à couvrir en cette saison 2024, et le suspense reste entier. Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc et tous les autres pilotes disputent ce dimanche le Grand Prix du Brésil, sur le circuit d'Interlagos de Sao Paulo, au lendemain de l'épreuve sprint remportée par le pilote britannique de McLaren.

Et cette nouvelle course pourrait bien rebattre les cartes dans la course au titre mondial. Lando Norris, 2e au championnat, ne compte plus que 44 points de retard sur le leader Max Verstappen, qui n'a plus remporté de Grand Prix depuis l'épreuve barcelonaise, le 23 juin dernier. Côté français, les deux pilotes Alpine vont tenter de se hisser dans le top 10, sur la lancée de la 7e place de Pierre Gasly obtenue lors la course sprint qui lui a permis de glaner deux précieux points.

Les qualifications repoussées à ce dimanche

La séance de qualifications pour le Grand Prix a été repoussée à ce dimanche en raison de la pluie, et les intempéries obligent les organisateurs à revoir leur programme. Ainsi, les essais qualificatifs se dérouleront à 7h30, heure locale (11h30, heure de Paris), et le départ du Grand Prix traditionnel sera donné à 12h30 au Brésil, soit 16h30 heure de Paris.

Pour ne manquer ni l'épreuve qualificative, ni le départ du Grand Prix du Brésil, les téléspectateurs devront être abonnés à Canal+. Sauf changement de dernière minute, la course tant attendue sera diffusée sur l'antenne principale du groupe.

Grand Prix du Brésil, circuit d'Interlagos, 21e épreuve de la saison 2024 Départ : 18 heures Diffuseur : Canal+

À noter que pour tous les retardataires, une rediffusion du Grand Prix du Brésil sera proposée sur Canal+ Sport à partir de 21 heures.