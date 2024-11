Formule 1 : un week-end sprint au Brésil qui pourrait rebattre les cartes dans la lutte pour les titres

Après un week-end mexicain réussi avec la victoire de Carlos Sainz et la troisième place de Charles Leclerc, Ferrari espère renouveler la performance au Brésil. La Scuderia est l'écurie en forme et elle pourrait une nouvelle fois jouer les troubles fêtes dans la lutte pour les titres pilote et constructeur.

"Tous les scénarios sont encore possibles"

La marque au cheval cabré a remporté deux victoires sur les deux dernières courses. Charles Leclerc, troisième sur la grille pour la course sprint, évoque, au micro de Canal +, ses luttes aux championnats : "On est très probablement la menace principale pour McLaren pour le titre pilote. Honnêtement, je pense qu'il y a plus une bataille entre moi et Lando pour la deuxième place, qu'il y en a une pour Max et Lando. Mais bon, tous les scénarios sont encore possibles".

Et la bagarre pour le titre entre Max Verstappen et Lando Norris sera donc encore au centre de l'attention. "Mad Max" tentera de capitaliser sur ses performances en course sprint. Le Néerlandais, qui partira quatrième, les a toutes gagné cette saison. Lando Norris s'élancera deuxième, derrière le poleman, son coéquipier, Oscar Piastri. Depuis la fin de la trêve estivale, la bataille entre les deux pilotes tourne à l'avantage de Norris, 116 points marqués pour le pilote McLaren contre seulement 85 pour Verstappen.