GP de Bahreïn : le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) signe sa première pole en F1

Le Monégasque Charles Leclerc s'est offert la première pole position de sa carrière en Formule 1 samedi au Grand Prix de Bahreïn, à l'occasion de sa deuxième course seulement avec Ferrari. Il devancera son équipier allemand Sebastian Vettel et les Mercedes du Britannique Lewis Hamilton et du Finlandais Valtteri Bottas sur la grille de départ dimanche sur le circuit de Sakhir.

>> Voici donc la grille de départ de dimanche :

1re ligne :

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

2e ligne :

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

3e ligne :

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

4e ligne :

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

5e ligne :

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault)

6e ligne :

Daniel Ricciardo (AUS/Renault)

Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda)

7e ligne :

Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes)

8e ligne :

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

9e ligne :

Nico Hülkenberg (GER/Renault)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes)

10e ligne :

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes)