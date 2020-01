Fred Dembi, joueur amateur suspendu après un hommage à Nathaël Julan : "On aurait pu être plus humain"

INTERVIEW

La Fédération française de football reste inflexible : le joueur du FC Rouen Fred José Dembi sera bien suspendu pour le prochain tour de Coupe de France, dimanche. Le 6 janvier, lors du 32e de finale face à Metz (3-0), le footballeur amateur (National 2, la quatrième division) avait célébré son but en retirant son maillot pour dévoiler celui de son ami Nathaël Julan, jeune joueur de l'En Avant Guingamp décédé trois jours plus tôt dans un accident de la route.

Il avait écopé, comme le veut le règlement, d'un carton jaune. Fred Dembi a eu beau demander la clémence, la commission de discipline a maintenu la sanction qui le privera des 16e de finale face au club de Ligue 1 d'Angers, dimanche après-midi. Le joueur de Rouen s’en est ému, mercredi sur Europe 1.

"Ils ont décidé de me suspendre, c’est m’arracher un rêve"

"Ils ont décidé de me suspendre, c’est m’arracher un rêve. On est footballeur amateur, se frotter à un club de Ligue 1 c’est un rêve", regrette-t-il. "On aurait pu adapter la règle, être plus flexible et un peu plus humain", poursuit le milieu de terrain, qui se faisait une joie de pouvoir affronter une nouvelle équipe de L1, après avoir éliminé Metz au tour précédent.

"J’ai perdu cette bataille de jouer les 16e de finale, mais j’ai gagné le cœur de plusieurs personnes qui m’ont soutenu dans cette épreuve", a tout de même philosophé Fred Dembi. Malgré la vive émotion dans le monde du football, la FFF n’est pour l’instant pas revenue sur sa décision.