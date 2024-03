France-Pays de Galles : les Bleus espèrent retrouver une bonne dynamique après des débuts difficiles

Pour la quatrième journée du Tournoi des six nations, la France affronte le Pays de Galles à Cardiff ce dimanche à 16 heures. L'occasion de retrouver une bonne dynamique après des débuts plus hésitants.

Si l'équipe de France est en difficulté depuis le début du tournoi, avec une déroute contre l'Irlande, un succès étriqué en Écosse et un nul face à l'Italie, le Pays de Galles va encore plus mal. L'équipe galloise a dû faire face à trois défaites de rang et c'est une formation en reconstruction, rajeunie, qui va accueillir les Bleus dans son antre du Millennium, toit fermé, considéré comme l'un des plus beaux stades de rugby au monde.

Chamboulement dans l'effectif

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a mis en garde ses hommes. "On va affronter une équipe jeune, avec cette culture de la bravoure, de l'engagement et du talent. Et on va jouer dans le Millennium au milieu de la ville de Cardiff, une sorte de cœur qui bat pour ce pays. Voilà un peu le contexte", a-t-il prévenu.

Pour ce match, Fabien Galthié a procédé à un inhabituel chamboulement de son effectif avec huit changements par rapport aux titulaires contre l'Italie il y a deux semaines. Parmi le quinze de départ à Cardiff, il y aura trois novices : l'arrière Léo Barré, l'impressionnant deuxième ligne Emmanuel Meafou et le centre Nicolas Depoortère. "J'ai envie que les joueurs qui fêtent leur première sélection puissent en garder un très bon souvenir", a commenté le capitaine Gregory Alldritt. Comprendre : il va falloir gagner.