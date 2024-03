XV de France : Meafou, Alldritt... Découvrez la composition des Bleus face au pays de Galles

Le deuxième ligne Emmanuel Meafou, le demi de mêlée Nolann Le Garrec, le centre Nicolas Depoortère et l'arrière Léo Barré vont connaître leur première titularisation avec le XV de France, dimanche, au pays de Galles, dans le Tournoi des VI Nations. Les Bleus ont débuté la compétition par un lourd revers face à l'Irlande (37-18), suivi par une victoire heureuse en Ecosse (20-16) et un nul piteux devant l'Italie (13-13).

Huit changements au total

Au total, pour le déplacement à Cardiff, le staff français a procédé à huit changements. Derrière les retours attendus du troisième ligne et capitaine Grégory Alldritt (26 ans, 47 sélections), blessé à la jambe contre l'Ecosse, et de l'ailier Louis Bielle-Biarrey (20 ans, 9 sél.), victime d'un torticolis avant l'Italie, quatre petits "nouveaux" vont donc débuter une rencontre pour la première fois sous le maillot frappé du Coq.

Poussé par les circonstances (blessure de l'ouvreur Matthieu Jalibert, suspension du centre Jonathan Danty, méforme du demi de mêlée Maxime Lucu...) autant que les résultats, le sélectionneur Fabien Galthié a fait glisser l'arrière et buteur Thomas Ramos (28 ans, 34 sél.) à l'ouverture où il sera associé au demi de mêlée du Racing 92 Nolann Le Garrec. Après trois premières sélections en sortie de banc, Le Garrec va pouvoir montrer qu'il a les épaules pour être le suppléant de l'intouchable Antoine Dupont, occupé par le rugby à VII et les Jeux olympiques de Paris 2024. Ce changement de poste de Ramos permet en outre à l'arrière du Stade français Léo Barré (21 ans) de gagner ses galons de titulaire.

Dupont à VII, un "investissement" pour l'avenir, selon Gatlhié Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a estimé vendredi que l'expérience en rugby à VII de son habituel demi de mêlée et capitaine Antoine Dupont, dans l'optique des Jeux olympiques de Paris cet été, était "un investissement" pour l'avenir des Bleus. "C'est aussi du temps gagné pour l'équipe de France (à XV)", a dit Galthié en marge de l'annonce de sa composition pour le déplacement au pays de Galles dimanche dans le Tournoi des VI Nations. "C'est un investissement d'Antoine qui va porter ses fruits dans les années à venir", a-t-il ajouté en évoquant la Coupe du monde 2027 en Australie. "C'est un choix inspirant".

Marchand de nouveau titulaire

Le colossal deuxième ligne de Toulouse Emmanuel Meafou (25 ans, 2,03m pour 145kg), naturalisé en fin d'année et enfin rétabli d'une entorse à un genou, va faire lui aussi son entrée dans le XV de départ, aux côtés de son partenaire en club Thibaud Flament (26 ans, 24 sél.), également tout juste revenu de blessure.

La pépite de l'UBB Nicolas Depoortère (21 ans), champion du monde U20, sera associé au centre à Gaël Fickou après un début de saison étincelant et le carton rouge reçu par Jonathan Danty contre l'Italie. Enfin, le talonneur Julien Marchand retrouve une place de titulaire, à la place de son partenaire en Rouge et Noir Peato Mauvaka. Marchand n'avait plus été titulaire en Bleu depuis sa blessure lors du match d'ouverture de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande (27-13).