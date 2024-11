France-Nouvelle-Zélande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match du XV de France ?

Quel XV de France pour stopper la marée noire ? Samedi soir (21H10), les hommes de Fabien Galthié affrontent la Nouvelle-Zélande au Stade de France pour leur deuxième match test international de l’automne, une semaine après leur large victoire sur les Japonais (52-12). Mais, pour défier les All Blacks, le sélectionneur français a décidé d'opérer plusieurs changements, notamment le choix fort de ne pas retenir l’ouvreur Matthieu Jalibert, pourtant titulaire lors du Mondial-2023 et en grande forme dans ce début de saison.

Comme face au Japon, le polyvalent Thomas Ramos a été préféré à l'ouverture au joueur de Bordeaux, et est associé à Antoine Dupont à la charnière. L'arrière Romain Buros va lui étrenner sa première sélection face à la Nouvelle-Zélande, et prend la place de Léo Barré qui avait occupé le N.15 face au Japon.

Un grand défi pour Thomas Ramos ?

Le demi de mêlée Nolann Le Garrec et le trois quart centre Emilien Gailleton sont les deux seuls joueurs des lignes arrières sur le banc. Ce banc composé en 6-2, avec six avants et deux trois quarts afin de relever le défi physique proposé par les All Blacks, relègue Matthieu Jalibert hors du groupe face à la Nouvelle-Zélande. Une nouvelle déception pour l'ouvreur bordelais (26 ans, 34 sélections), qui s'était blessé au printemps après un début de Tournoi compliqué, mais était revenu en forme avec son club cette saison.

Thomas Ramos, qui ne cache pas sa préférence pour le poste d'arrière, mais avait terminé le Tournoi en tant qu'ouvreur, va lui connaître un des plus grands défis de sa carrière à ce poste. En fin de match, Antoine Dupont couvrirait l'ouverture si Ramos devait sortir ou glisser à l'arrière, le choix du banc limitant les options derrière. "C'est vrai qu'il est très rarement dix", avait reconnu mercredi le centre Gaël Fickou, qui sort lui du banc qu'il avait retrouvé face au Japon pour la première fois depuis 2019. "Après c'est un très bon défenseur, il a un excellent jeu au pied. Il est complet, je ne suis pas inquiet par rapport à ça".

Pallier les absences

Les autres changements par rapport à l'équipe qui a écrasé sans forcer le Japon (52-12) sont ceux dus à des blessures. En troisième ligne, en l'absence de François Cros victime d'une commotion, c'est le puissant Paul Boudehent qui est titularisé, associé à Alexandre Roumat et Grégory Alldritt.

Les premières et deuxièmes lignes sont inchangées, le pilier droit Tevita Tatafu enchaînant une deuxième sélection après le forfait de Uini Atonio, toujours en délicatesse avec son mollet, tandis que le deuxième ligne Thibaud Flament est bien là, après avoir reçu un coup sur la crête iliaque (bassin). Derrière, Gabin Villière fait son retour dans le XV, titulaire à l'aile, profitant des absences de Damian Penaud (malade) et Théo Attissogbe (entorse du genou).

Les All Blacks, de retour au sommet ?

Un groupe de 23 joueurs remanié donc par Fabien Galthié. Face aux All Blacks, le sélectionneur français compte bien mettre fin à la belle série néo-zélandaise. Dans cette préparation automnale, les vice-champions du monde sont sur un sans-faute, avec une démonstration face au Japon (19-64), un succès au forceps à Twickenham contre le XV de la Rose (22-24) et une victoire à Dublin sur le XV du Trèfle (13-23). Trois succès consécutifs à l’extérieur.

Au Stade de France, les coéquipiers d’Antoine Dupont auront à cœur de stopper cette belle série des All Blacks. Mais, après des résultats décevants et une génération en demi-teinte ces dernières années, la Nouvelle-Zélande retrouve son rugby et pourrait de nouveau terroriser les pelouses du monde entier. Le XV de France devra donc se méfier à Saint-Denis s’il veut confirmer la belle prestation contre le Japon. La rencontre promet un beau combat entre deux grandes nations du rugby.

À quelle heure et sur quelle chaîne ? Samedi 16 novembre Test-matchs automne 2024 France-Nouvelle-Zélande À suivre en direct et en intégralité à partir de 21h10 sur TF1.