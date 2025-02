France-Italie : un match crucial pour les Bleus dans le Tournoi des Six Nations

Après les victoires de l'Angleterre et de l'Irlande, l'équipe de France n'a pas le choix : elle doit impérativement s'imposer face à l’Italie ce dimanche dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Ce deuxième déplacement consécutif est l’occasion pour les Bleus de retrouver leur dynamique et de renouer avec la victoire.