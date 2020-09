France-Croatie : Eduardo Camavinga, plus jeune Bleu depuis plus de 100 ans

Avec Eduardo Camavinga, tout va décidément très, très vite. Le jeune prodige du Stade rennais est devenu à 17 ans et 9 mois le plus jeune joueur à porter le maillot de l'équipe de France depuis plus d'un siècle, mardi soir lors de la victoire contre la Croatie (4-2) en Ligue des nations. Seuls deux joueurs l'ont devancé dans l'histoire des Bleus, au début du 20e siècle : Julien Verbrugghe, devenu international à 16 ans et 10 mois en 1906, et Maurice Gastiger qui l'a imité à 17 ans et 4 mois en 1914.

Le milieu de terrain s'est, comme avec son club, signalé par son talent et son culot, n'hésitant pas à se projeter plusieurs fois vers l'avant.

"C'était plutôt fou"

"C'est tout d'abord de la joie et une fierté pour ma famille et pour tous les Français", a déclaré Camavinga, interrogé après la rencontre. "C'était plutôt fou, je n'étais jamais venu (à Clairefontaine, ndlr) à part une fois avec les Espoirs, on m'a très bien accueilli, ils m'ont mis à l'aise et ça s'est bien passé", s'est-il satisfait.

"C'est peut-être tôt, mais il a un potentiel qui l'amènera à faire partie intégrante de cette équipe tôt ou tard", avait réagi Didier Deschamps en lui promettant du temps de jeu, chose rare de la part du sélectionneur. Même Kylian Mbappé, pourtant un modèle de précocité, n'avait pas poussé aussi tôt les portes de l'équipe de France. S'il continue sur sa lancée, Camavinga a tout pour rester en Bleus. Et pour très longtemps.