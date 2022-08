Formule 1 : quelles conséquences pour Le Castellet sans le Grand Prix de France ?

REPORTAGE

Plus de Formule 1 sur le circuit Paul-Ricard, plus de Grand Prix de France. Le grand patron de la FIA, la Fédération internationale d'automobile, l'a annoncé dans la presse en cette fin de semaine, face à la concurrence de nouvelles courses inscrites au programme, notamment au Moyen-Orient. Les Formule 1 avaient fait leur retour sur le circuit du Castellet dans le Var en 2018. L'occasion d'en tirer un bilan. Comment les professionnels du tourisme perçoivent cette perte dans la région ? Les prestataires font grise mine.

"Une onde de choc"

Finies les prestations haut de gamme de restauration et d'hôtellerie autour du paddock pour Jean-Philippe Carmona, le directeur de l'agence d'intérim Victory qui lâche un long soupir au moment d'évoquer la nouvelle : "C'est une onde de choc. Du point de vue économique, ça va être une perte immense. Ça représentait quand même 30% du chiffre d'affaires. Cette perte est immense, car c'était une vitrine. Nous étions plus de 100 personnes mobilisées sur quatre jours."

Les quatre courses qui ont eu lieu sur le circuit auraient généré plus de 250 millions d'euros de retombées économiques pour la région, selon le groupement d'intérêt public (GIP), promoteur du Grand Prix. Le GIP revendique également l'emploi de quelque 12.000 sous-traitants.

Une décision pas définitive ?

Mais le président de l'Umih, l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, du Var, Jean-Pierre Ghiribelli, relativise cette perte. "C'est dommage, car on perd une aura, mais dans tous les cas ce n'est pas vital", assure-t-il. "Cette manifestation cette année s'est déroulée du 22 au 24 juillet, mais à cette période-là de l'année, on est déjà complets. C'est une période où il y a un surcroit de clientèle."

D'autant que les moteurs continueront de rugir au Castellet. Certes pour des événements bien moins prestigieux, mais les équipes du circuit Paul-Ricard veulent garder espoir et assurent à Europe 1 : "La communication n'est pas coupée", avec les grands argentiers de la Formule 1.