Formule 1 : le Grand Prix de France vit-il ses derniers jours au Castellet ?

Si vous êtes en vacances dans le Var, du côté du Castellet, ce ne sont pas les cigales que vous entendrez ce week-end, mais le bruit des moteurs. Le Grand Prix de France revient et promet beaucoup. D'abord, l'enjeu sportif de cette course mythique de Formule 1 avec le duel attendu entre Red Bull et Ferrari. Mais il y a aussi l'avenir du Grand Prix en lui-même, qui est dans tous les esprits. Cette année, c'est peut-être le dernier rendez-vous des pilotes au Castellet. Le mythique circuit Paul-Ricard ne reverra peut-être pas la F1 de sitôt. Dans le paddock, on ne parle que de ça.

À la fin de la saison, le contrat entre la Fédération internationale d'automobile, la FIA, et le circuit Paul-Ricard est terminé. Pour l'instant, il n'est pas renouvelé. Sur le circuit, on s'inquiète que cette course mythique de mi-saison disparaisse, tout simplement. Et en premier lieu, les deux pilotes français, Esteban Ocon et Pierre Gasly, ravis forcément de courir à domicile.

"Je suis patriote et je défendrai toujours au maximum le Grand Prix", dit Pierre Gasly de l'écurie Alpha Tauri. "Personnellement, c'est un Grand Prix qui apporte des émotions comme nulle part ailleurs. Donc, je ferai toujours le maximum de mon côté pour le garder", assure-t-il.

200.000 spectateurs attendus

Cette année, pour la première fois, les tribunes afficheront complet, et 200.000 spectateurs sont attendus sur le week-end. Éric Boullier, le directeur général du Grand Prix de France, fera tout pour qu'il soit maintenu. "On souhaite garder le Grand Prix de France. C'est 100 millions de spectateurs live, ce sont des dizaines de millions de retombées économiques", affirme-t-il. "Maintenant, on discute de tous les scénarios possibles pour pouvoir s'inscrire dans le futur dans leur stratégie calendaire. C'est une équation économique, un écosystème qu'il faut mettre en place."

Les rumeurs d'un Grand Prix de France une année sur deux vont bon train, une course à Nice serait aussi à l'étude. Ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est que la FIA n'a pas encore tranché.