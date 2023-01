Football : un nouvel affrontement en vue entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ?

Ils se sont croisés à 36 reprises sur les plus prestigieuses pelouses européennes. Leurs duels parfois homériques ont offert à la planète football des spectacles grandioses. Et l'histoire n'est peut être pas terminée, même si le cadre n'aura pas la noblesse d'antan. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux plus grands joueurs du 21e siècle, pourraient de nouveau s'affronter cet hiver, selon RMC Sport. Le club saoudien d'Al-Nassr, dans lequel le Portugais vient de poser ses valises, devrait accueillir le Paris Saint-Germain à Riyad à l'occasion d'un match amical courant janvier.

Un voyage déjà prévu l'hiver dernier

L'année dernière, le club de la capitale devait se rendre au Qatar entre les 16 et 20 janvier afin de participer à une tournée, en vertu d'une obligation contractuelle dont devait s'acquitter le PSG, propriété de Qatar Sport Investment (QSI). Ce voyage était censé s'accompagner d'un crochet par l'Arabie saoudite mais avait finalement été annulé en raison de la crise du Covid-19. Selon RMC Sport, le déplacement pourrait donc intervenir cette année, à peu près aux mêmes dates. L'hypothèse d'assister à un nouvel - et probablement ultime - affrontement entre les deux stars est donc bien réelle.

Sur leurs 36 confrontations, les deux hommes en ont disputé la moitié dans le championnat espagnol. Formé au FC Barcelone, Lionel Messi y a passé la majeure partie de sa carrière avant de rejoindre le Paris Saint-Germain à l'été 2021. De son côté, Cristiano Ronaldo a connu ses plus glorieuses années sous le maillot du Real Madrid entre 2009 et 2018. Auparavant, ils s'étaient déjà croisés lors de la finale de la Ligue des champions en 2009 lorsque le Portugais portait encore les couleurs de Manchester United.

Avantage Messi

Leurs dernières retrouvailles remontent au 8 décembre 2020 et un match entre le FC Barcelone et la Juventus Turin, où "CR7" a évolué de 2018 à 2021. Ronaldo avait inscrit un doublé sur pénalty et la Juve s'était imposée 3-0 dans un Camp Nou vide, crise sanitaire oblige. Pourtant, c'est bien Messi qui est le plus souvent sorti vainqueur de ces duels (16 victoires à 11). Enfin, au nombre de buts inscrits, l'Argentin mène d'une courte tête avec 22 buts marqués face à son rival, contre 21 pour Ronaldo. Récemment, les deux joueurs avaient posé ensemble dans le cadre d'une publicité pour la marque Louis Vuitton. On les voyait disputer une partie d'échec sur une valise de la célèbre marque de luxe.