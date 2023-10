Football : un Kylian Mbappé de retour en forme avec les Bleus avant d'affronter l'Écosse

Les Bleus du football vont-ils rendre le sourire aux supporters du XV de France, deux jours après l'élimination en Coupe du monde de rugby ? C'est ce mardi soir que les hommes de Didier Deschamps, déjà qualifiés pour l'Euro 2024, affrontent l'Écosse en amical au stade Pierre-Mauroy de Lille. Et ils pourront compter sur un Kylian Mbappé de retour en pleine forme. "Il va bien et il est disponible, avec le sourire", tient à rassurer le sélectionneur en conférence de presse.

Didier Deschamps "dégoûté" après l'élimination du XV de France Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football, s'est dit lundi "dégoûté" pour le XV de France, éliminé la veille en quart de finale de la Coupe du monde par l'Afrique du Sud au Stade de France (29-28). "J'étais dégoûté pour eux, pour Fabien (Galthié) et le groupe des joueurs", a-t-il déclaré à la veille de disputer un match amical face à l'Écosse. "Je ne vais pas rentrer dans l'analyse, mais on ne s'en remet pas comme ça du jour au lendemain", a déclaré le patron de l'équipe de France, qui a vécu une désillusion similaire en perdant à domicile en finale de l'Euro 2016 face au Portugal. "C'était une petite finale", a-t-il dit du match de dimanche. "Le haut niveau c'est ça, aussi, il faut l'accepter et il y aura d'autres objectifs, mais ça ne passe pas comme ça."

Un doublé salvateur face aux Pays-Bas

La star des Bleus, absente de l’entraînement dimanche dernier, devrait être titulaire ce mardi soir, et c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Après une période de disette, l'attaquant de 24 ans a retrouvé le chemin des filets vendredi dernier aux Pays-Bas (2-1) en réussissant un doublé qui a qualifié les Bleus pour le prochain championnat d'Europe.

Aussi avec un total de 42 buts, Kylian Mbappé est devenu le troisième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, dépassant le légendaire Michel Platini, et le Parisien n’est plus qu’à neuf buts d’égaler Thierry Henry. Il est un atout indéniable comme le rappelle le gardien Mike Maignan. "C'est un joueur de classe mondiale. S'entraîner avec ce type de joueur est bénéfique parce qu'on apprend au quotidien, et l'affronter, c'est compliqué", reconnaît-il.

Les Écossais, également qualifiés pour l’Euro, sont prévenus, Didier Deschamps qui vient de fêter ses 55 ans a demandé à ses joueurs, en guise de cadeau d’anniversaire, un nouveau succès ce mardi soir à Lille.