Football : revivez le sacre de l'Olympique de Marseille lors de la Ligue des champions 1993

Un événement qui restera gravé dans toutes les mémoires des habitants de Marseille. Le 26 mai 1993, l'Olympique de Marseille remporte la Ligue des champions en dominant le Milan AC (1-0) en finale. Alors que l'OM était largement dominé au stade olympique de Munich, Fabien Barthez fait des miracles dans les buts face aux tentatives du Milan AC de Van Basten. Juste avant la mi-temps, Abedi Pelé se charge de tirer un corner, Basile Boli s’élève dans les airs et le reste de cette action appartient à l'histoire.

La victoire héroïque de l'OM

L'OM mène 1-0 et en deuxième mi-temps, les Phocéens tiennent héroïquement ce maigre avantage. Basile Boli vit sa plus grande émotion de sportif. "Je bats la plus grande équipe du monde de l'époque. Bernard Tapie avait fait comprendre qu'on pouvait battre n'importe qui et n'importe quand. Pour moi, ça a été un moment exceptionnel de ma carrière", se souvient l'unique buteur de la finale.

Au coup de sifflet final, le mythique président du club Bernard Tapie se retourne et fonce dans les bras de son épouse. "Il s'est retourné, il m'a embrassé. Moi, je le vois sur l'écran, je lui dis, on l'a eu", se remémore Dominique Tapie. Dès ce mercredi 24 mai, c'est parti pour trois jours de fêtes non-stop sur le vieux port et partout en France pour les millions de fans de l’OM.