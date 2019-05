Football : pourquoi la déclaration de Kylian Mbappé n'est pas si surprenante

ON DÉCRYPTE

"C'est le moment d'avoir plus de responsabilités. Peut-être au PSG, peut-être ailleurs." Trophée du meilleur joueur de la saison entre les mains, Kylian Mbappé est sorti de l'ordinaire, dimanche soir, lors de la cérémonie des Trophées UNFP, avec une déclaration fracassante, mais sans aucun doute finement calculée et pas si surprenante que cela. Explications.

Une communication toujours très maîtrisée

Kylian Mbappé ne dit jamais rien au hasard. Du haut de ses 20 ans, le champion de France a une communication toujours bien calculée. En mars dernier, après l'élimination parisienne par Manchester United en Ligue des Champions (0-2, 1-3), il avait assuré à TF1 qu'il resterait au PSG la saison prochaine, manière de calmer la tempête autour du club de la capitale. Deux mois plus tard, sa communication semble aujourd'hui prendre un autre virage : celui de mettre la pression sur ses dirigeants, tout en laissant la porte ouverte à un départ. Meilleur buteur de Ligue 1 et sacré meilleur joueur du championnat, Kylian Mbappé semblait clairement déterminé à faire passer un message, dimanche soir. Pour quelles raisons ?

Mbappé veut jouer dans l'axe

Kylian Mbappé l'a rappelé, il veut "plus de responsabilités". À 20 ans, il s'est déjà imposé comme un cadre de l'attaque parisienne, plus constant que Neymar, régulièrement à l'infirmerie, et plus jeune que Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG, mais qui ne représente pas l'avenir. Pourtant, la grande star internationale du club de la capitale, cela reste Neymar, tandis que Cavani, "chouchou" des supporters, est, depuis plusieurs saisons, le titulaire à la pointe de l'attaque. Mais selon notre consultant Alain Roche, la déclaration du champion du monde ressemble surtout à un message envoyé à Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG. "Il a parlé en premier du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est pour dire à son entraîneur et à ses dirigeants qu'il ne veut plus jouer sur le côté, et jouer dans l'axe à la place de Cavani ?", s'interroge notre consultant. "Je vois plutôt cette chose-là. Maintenant, si l'entraîneur n'est pas capable de lui garantir ça, je pense qu'il peut demander à partir."

De nouvelles exigences financières ?

En pleines négociations pour une prolongation de contrat, la déclaration de Mbappé, lié au PSG jusqu'en 2023, n'a rien d'hasardeuse. Le Français est aujourd'hui deux fois moins payé que son coéquipier Neymar, mais a semblé plus influent que lui cette saison. "Je pense que c'est pour mettre la pression à ses dirigeants. Il veut être considéré comme Neymar en terme de statut", estime Alain Roche. Et qui dit considération, dit revalorisation salariale. Cette demande n'a, là encore, rien de surprenant, si l'on se souvient des révélations des Football Leaks, l'hiver dernier. On y apprenait notamment que Mbappé avait demandé le plus gros salaire du club en cas d'obtention du Ballon d'Or, lors de sa signature au PSG en 2017, ce que le club avait refusé.

Le retour de Zidane à Madrid peut changer la donne

Il y a un autre élément à prendre en compte. Kylian Mbappé n'a jamais caché son envie de jouer un jour sous le maillot du Real Madrid. À chaque période de transferts, son nom est d'ailleurs évoqué pour rejoindre le club madrilène. En mars dernier, dans une interview accordée à TF1, le jeune Français avait coupé court à toutes les rumeurs, en annonçant rester au PSG la saison prochaine. Mais le lendemain, Zinédine Zidane faisait son retour sur le banc du Real. Un événement que le clan Mbappé n'avait pas prévu, et qui pourrait changer la donne, à en croire L'Équipe. Les triples champions d'Europe en titre restent sur une saison décevante, et le retour de 'Zizou' en tant qu'entraîneur doit coïncider avec un renouvellement profond de l'effectif. Outre l'arrivée quasi acquise d'Eden Hazard, Mbappé, déjà pisté en 2017, pourrait être une autre des figures du nouvel effectif des 'Merengue'. La presse espagnole, en tout cas, n'attend que ça.