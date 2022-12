Football : malgré la défaite en finale, le maillot des Bleus se vend comme des petits pains

Les hommes de Didier Deschamps sont rentrés bredouille du Qatar mais l'engouement autour de cette équipe de France n'a pas faibli. A quelques jours du réveillon de Noël, les boutiques sont prises d'assaut par les supporters désireux de faire floquer leur maillot au nom d'un des vice-champions du monde.

Depuis dimanche, et malgré la défaite, le Foot store, situé dans le quartier de République à Paris ne désemplit pas. Une flopée de supporteurs, petits et grands, vient se procurer un maillot des Bleus, accompagné de son flocage couleur or au nom de Kylian Mbappé, meilleur buteur de cette Coupe du monde 2022 et auteur d'un triplé en finale. "Il est fort et il a l'air sympa. Personnellement c'est mon joueur préféré avec Ronaldo", affirme Simon, venu avec son papa.

L'effet conjugué de la finale et de Noël

Le revers de dimanche n'a aucunement remis en cause son amour pour les Bleus. "Moi, je pense qu'ils méritaient de gagner, même si les Argentins étaient très forts aussi. C'était un très très beau match et même s'ils n'ont pas gagné, franchement, ils ont été très forts et je les soutiens. C'est mon équipe préférée", assure-t-il au micro d'Europe 1.

Dans la boutique, il ne reste qu'une vingtaine de flocages au nom de Kylian Mbappé. D'ici la fin de la semaine, il n'en restera plus aucun, estime Lionel, le gérant de la boutique. "Juste après la finale, il n'y a pas eu de baisse de l'engouement. Les gens sont venus avec leur maillot pour le faire floquer Mbappé et Giroud principalement et on avait déjà vendu beaucoup beaucoup de maillots. Il y a l'effet Noël qui vient s'ajouter", ajoute-t-il.

Ce petit plaisir a néanmoins un coût puisqu'il faut compter en moyenne 120 euros pour s'offrir un maillot floqué.