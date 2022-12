Coupe du monde 2022 : Mbappé, Giroud, Lloris... Des modèles pour la jeunesse

Les Bleus n’ont peut-être pas gagné la Coupe du monde, mais leur image n’est pas écornée dans le cœur des Français, en particulier chez les jeunes qui les idolâtrent. Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann… Cette génération de footballeurs a marqué nombre d’enfants et d’adolescents, pour qui les parcours de vie de ces sportifs sont de véritables modèles à suivre.

Griezmann nous a appris qu’il fallait sortir de sa zone de confort pour y arriver

Pour Paul-Alexis, 15 ans, le modèle à suivre s’appelle Antoine Griezmann. Un joueur sur lequel peu de professionnels misaient lorsqu’il était enfant. "Il n’a pas pu intégrer les clubs de formation qu'il voulait, parce qu'il était trop petit au niveau de sa taille", raconte-t-il.

"C'est pour ça qu'il a été accepté à la Real Sociedad, il a dû aller jusqu’en Espagne", poursuit Paul-Alexis. "Donc je me dis que je peux avoir plein de désavantages physiques, ça n'a pas d'importance, on peut quand même y arriver !", se réjouit-il. "Mais il faut forcément sortir de sa zone de confort."

"Hugo Lloris m’inspire pour garder confiance en moi"

Auguste, 15 ans lui aussi, admire Hugo Lloris. Ce lycéen est gardien de but en club de football, et le capitaine des Bleus y est pour beaucoup, explique-t-il.

"C'est le capitaine et c'est un des rôles les plus importants", avance-t-il. "C'est lui qui doit gérer l'équipe, faire en sorte qu'elle reste soudée", complète Auguste. "Quand on sait parler sur le terrain aux joueurs, ça donne une certaine confiance, ainsi qu’une certaine assurance... Donc dans la vie de tous les jours, Hugo Lloris m’inspire pour être comme ça."

"Mbappé, c'est croire en soi, croire en ses rêves"

Mais parmi les jeunes amateurs du ballon rond, le nom le plus cité reste celui de Kylian Mbappé. Laouenan, 14 ans, a les yeux qui brillent quand il analyse ce que l’attaquant du Paris Saint-Germain représente pour lui. "Il vient de Bondy, on sait qu'il y a eu un travail acharné derrière lui, durant son enfance, pour arriver à ce niveau-là", relève-t-il. "Et je pense que le talent n'existe pas, tout passe par le travail," ajoute Laouenan. "Donc Mbappé, pour moi, c'est croire en soi, croire en ses rêves, et se dire que tout est possible si l’on se donne les moyens" résume-t-il.

Tous ces adolescents reconnaissent que l’influence de ces sportifs dépasse largement le cadre des matchs.