Football : Kylian Mbappé pourrait attaquer le Paris Saint-Germain en justice

Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, c'est le feuilleton de l'été. La star parisienne n'a pas été conviée à la tournée du club en Asie et il a été placé dans le loft du club de la capitale. Sauf que Kylian Mbappé est un employé du Paris Saint-Germain, protégé par le droit du travail, mais aussi par la charte du football professionnel, selon l'article 507 de cette dernière.

Pendant la période de mercato qui court jusqu'au 2 septembre, les clubs peuvent mettre de côté les joueurs en instance de départ et les placer dans un loft. Mais dans le cas précis de Kylian Mbappé, c'est pour le forcer à prolonger son contrat et c'est interdit, affirme Thierry Granturco, avocat au Barreau de Paris et spécialiste en droit du sport.

Une mise en instance illégale

"Il y a une dérive de cet accord de l'UNFP visant à gérer les effectifs durant la période de mercato pour mettre Kylian Mbappé sous pression. Aujourd'hui, le loft a deux objectifs. Soit, vous forcez le joueur à partir. Soit, en l'occurrence, et c'est relativement nouveau, vous le forcer à essayer de signer un nouveau contrat. Mais dans les deux cas, ça reste illégal", a déclaré Thierry Granturco au micro d'Europe 1.

Et si sa mise à l'écart se prolonge, le champion du monde 2018 pourrait saisir la commission juridique de la Ligue de football, voire attaquer le PSG en justice. Devant les prudhommes, Kylian Mbappé pourrait faire résilier son contrat à hauteur exclusif du club. Mais selon Thierry Granturco, ce bras de fer devrait se terminer autour d'une table à coups de chéquier.