Les supporters de Madrid rêvent d'accueillir l'attaquant français. Ils sont appelés aux urnes dimanche pour les élections législatives. Mais sur les Unes des journaux espagnols, les poids lourds de la politique rivalisent avec Kilian Bapès. "Officiellement en vente", titre le quotidien sportif Marca. Fin d'un suspense pour certains supporters, grande nouvelle pour d'autres. Pour certains passants, leurs visages s'illuminent quand ils entendent le nom de la star de Bondy.

"Il a énormément de qualités"

"C'est un joueur que je regarde beaucoup maintenant, c'est le meilleur en football", explique un vieillard aux cheveux grisonnants. Un autre ajoute : "J'aimerais qu'il rejoigne le Real. Il est jeune, doué… Il faudrait qu'il remplace Benzema. Je pense que ça se fera l'été prochain."

Et le plus tôt sera le mieux pour Andrea. Cette jeune vétérinaire, et supportrice de 27 ans, est impatiente de voir le footballeur prodige fouler les pelouses du club blanc. "Je crois qu'il a énormément de qualités. Il sait très bien se déplacer sur le terrain avec et sans ballon. Il est toujours disponible. Il est tellement jeune qu'il pourrait jouer plusieurs années à Madrid, nous aider à gagner beaucoup, beaucoup de titres", détaille la jeune femme. Et cette nouvelle fracassante de l'écart de Mbappé était du voyage en Asie a surpris la ville entière de Madrid, peut-on lire ce soir dans la presse sportive.