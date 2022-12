Football : Karim Benzema, sa nouvelle sortie qui ne passe pas et qui agace

C'est une nouvelle sortie qui fait jaser jusque sur le plateau de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures). Karim Benzema n'aura pas attendu longtemps après la fin de la Coupe du monde 2022 pour annoncer la fin de sa carrière international. Un timing très critiqué, puisque cette annonce intervient au lendemain de la défaite des Bleus en finale du Mondial face à l'Argentine.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nuevepic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Comme un règlement de compte avec l'équipe de France, Karim Benzema a laissé un message énigmatique qui laisse peu de doutes sur la fin de sa relation avec les Bleus : "J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve".

Polémiques en cascade

Appelé dans la liste des 26 joueurs convoqués pour le Mondial par Didier Deschamps mais contraint de renoncer à cause d'une blessure, Karim Benzema a depuis multiplié les polémiques. Une première tension était née après que l’attaquant madrilène se soit à nouveau blessé. Il souhaitait rester avec le groupe France pour se soigner et se donner une chance de revenir sur le terrain à un moment de la compétition, ce qui n'était pas du goût du staff de l'équipe de France.

Le docteur Franck Le Gall et Didier Deschamps ne souhaitaient pas que le sujet "Benzema" ne vienne polluer le séjour et l’esprit des joueurs français. Sans dire au revoir aux Bleus, "KB9" avait quitté le groupe en catimini le lendemain de cette blessure.

Plus récemment, l'attaquant du Real Madrid avait créé une polémique en déclinant l’invitation du président Emmanuel Macron qui lui proposait de venir assister à la finale du mondial et d’encourager ainsi ses partenaires.

Un sentiment de "gâchis"

Cette nouvelle sortie interroge donc. Que s'est-il passé en interne entre le staff des Bleus et Karim Benzema ? Pour Nabil Djellit, "il y a un loup. On aimerait bien tout savoir depuis le début sur la nature de sa blessure, pourquoi il a quitté le groupe. On a un sentiment qu'il a été exfiltré et il termine cette Coupe du monde en s'exfiltrant tout seul au final."

"C'est un sentiment de gâchis, d'inachevé, d'une communication pas bonne avec ses tweets et ses stories", a-t-il ajouté sur le plateau d'Europe 1 Sport.

Une annonce qui peut même être vécue comme une ultime provocation à l'égard de l'équipe de France avec laquelle Karim Benzema entretenait des rapports compliqués. Un avis partagé par Cédric Chasseur. Selon le journaliste d'Europe 1, Karim Benzema voulait signifier qu'il se réjouissait de la défaite des Bleus en finale. Une ultime vengeance envers avant de lui dire définitivement au revoir.