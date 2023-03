«Il est là pour longtemps» : Jean-Michel Aulas, président de l'OL, réitère sa confiance envers Laurent Blanc

Il avait été appelé en dernière minute pour éteindre l'incendie lyonnais. Arrivé en urgence à l'OL en octobre dernier, à la suite du limogeage de l'entraîneur Peter Bosz pour cause de mauvais résultats, Laurent Blanc peut compter sur un appui de taille, celui de son président Jean-Michel Aulas. Interrogé en exclusivité dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), le dirigeant du club rhodanien a envoyé un message fort à son entraîneur, malgré le bilan mitigé de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France depuis sa prise de fonction.

Pour la première fois depuis l'arrivée de Laurent Blanc à l'OL, Jean-Michel Aulas a évoqué publiquement la venue de Laurent Blanc. Un choix qu'il avait en tête depuis un certain temps : "C'est vrai que Laurent aurait dû venir il y a trois ans. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons diverses", a déclaré le chef d'entreprise et président de l'OL. Et maintenant qu'il est en place, Jean-Michel Aulas ne compte pas le laisser partir de sitôt : "Il est là pour longtemps et c'est vrai que pour moi, c'est une sécurité fantastique de pouvoir compter sur quelqu'un qui ne se laisse pas parfois abattre."

Dans "la durée"

Laurent Blanc avait récemment déclaré espérer "s'inscrire dans la durée" avec l'OL tout en reconnaissant que seuls les résultats décideraient de la suite. Le club rhodanien, qui reçoit Nantes vendredi pour la 28e journée de Ligue 1, n'occupe actuellement que la dixième place du classement, très loin de ses ambitions initiales. Mais Jean-Michel Aulas en est persuadé, "les résultats viennent avec la durée" et il est convaincu que "Laurent va être le responsable des futurs succès."

"C'est quelqu'un de formidable, qui a du charisme, qui a aussi de l'expérience", a souligné le président de l'OL qui espère encore raccrocher une place qualificative pour l'Europe l'année prochaine. Avec 40 points, les Lyonnais accusent un retard de sept points sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne (Rennes avec 47 points). Encore en lice en Coupe de France, Laurent Blanc et Jean-Michel Aulas ont également une autre issue pour décrocher un ticket pour l'Europe. Mais pour cela, il faudra parvenir à se défaire des Nantais, tenants du titre, le 4 avril prochain à l'occasion des demi-finales de la compétition.