Football : Jean-Michel Aulas élu vice-président de la Fédération Française de Football

L'ancien patron historique de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas, déjà membre du comité exécutif de la Fédération française de football a été élu samedi vice-président de la FFF lors de son assemblée générale. Celui qui est membre du comité exécutif de la FFF depuis 2017 et également président de la commission du haut niveau féminin à la Fédération a été élu à "près de 80% des voix", soit 78,58% des suffrages. "J'ai proposé de soumettre à vos votes le nom de Jean-Michel Aulas, vous connaissez son expérience, sa compétence et sa contribution qu'il a apportée au foot français", a déclaré avant le vote le président de la FFF Philippe Diallo lors de son assemblée fédérale réunie samedi à Paris.

Philippe Diallo, ancien patron du syndicat des clubs professionnels, occupait ce poste de vice-président de la "3F" depuis décembre 2021 avant d'en devenir président par intérim à la démission de Noël Le Graët - présent samedi lors de l'AG - fin février, puis d'en être élu en juin jusqu'en 2024.

"Des engagements tournés vers le football féminin"

"C'est pour moi un engagement fort après 37 ans de bons et loyaux services dans le monde professionnel. J'ai côtoyé en permanence le monde amateur. Quand j'ai commencé en 1987, l'Olympique lyonnais était très proche des préoccupations que vous avez tous les jours. Je sais combien il est difficile d'être président dans le football amateur", a expliqué Jean-Michel Aulas à la tribune, ajoutant dans un sourire avoir "plus de disponibilités depuis quelques temps".

Jean-Michel Aulas a dirigé l'Olympique lyonnais pendant 36 ans à partir de 1987, avant de revendre le club au groupe américain Eagle Football en décembre 2022. Il a ensuite été évincé précipitamment de la présidence de l'OL en juin dernier par l'homme d'affaires américain John Textor, nouveau propriétaire.

L'ex-dirigeant âgé de 74 ans a également indiqué avoir "des engagements aussi tournés vers le football féminin" : "Nous voulons faire évoluer le nombre de licenciées, notre ambition sur cinq ans est d'avoir 500.000 licenciées".

"Nous avons l'ambition d'être les premiers" dans le football professionnel féminin mondial : "on sait que le football pro est exigeant, quand les pays européens se projettent rapidement, il est difficile de rattraper le retard dans l'économie et la valorisation des droits, et nous avons l'ambition d'être les premiers" a-t-il par ailleurs déclaré.