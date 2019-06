Football : comment Claude Michy a fait venir Corinne Diacre en Ligue 2

Claude Michy est un précurseur. Il a été le premier président d'un club professionnel de football à confier les rênes de son équipe à une femme. Du recrutement d'Helena Costa à celui de Corinne Diacre, aujourd'hui sélectionneuse de l'équipe de France féminine pour la Coupe du monde, Claude Michy raconte dans "Les Attaquantes", le nouveau podcast produit par Europe 1 Studio, les dessous d'un été historique pour le football français en général, et les femmes en particulier.

Helena Costa, le premier choix

Le 7 mai 2014, Claude Michy commence en réalité par nommer Helena Costa à la tête de l'équipe première du Clermont Foot, en Ligue 2. C'est la première fois qu'une femme prenait la direction d'une équipe professionnelle. "C'est une histoire très simple en réalité", confie Claude Michy. "On nous avait proposé d'avoir une entraîneure féminine, donc Helena Costa avait été choisie". Sa nomination avait alors fait l'effet d'une bombe, et Helena Costa avait même eu droit à un article dans le New York Times.

Mais quelques semaines plus tard, la Portugaise a finalement décidé de quitter le navire. "Quand Helena Costa est arrivée, elle n'a jamais entraîné en réalité, elle est repartie le jour même, ou le lendemain", se souvient Claude Michy. Une décision que l'ancien président du club auvergnat a encore du mal à expliquer. "Sa mère était malade, et il y avait d'autres choses comme la pression". Dans un communiqué publié par les médias portugais, Helena Costa avait, elle, dénoncé "le manque de respect" et "l'amateurisme" du Clermont Foot Auvergne 63.

Corinne Diacre, comme une évidence

Sans entraîneur au début de l'été, Claude Michy ne s'est pas arrêté à cet échec, dans sa quête d'un souffle nouveau dans le football français. "À ce moment là, je me dis que je vais prendre contact avec Corinne Diacre, qui venait d'avoir son diplôme", raconte-t-il. "J'ai appelé Bruno Bini, qui était son patron à la tête de l'équipe de France féminine. Il était très régulier et m'a donné le contact" de l'actuelle sélectionneuse des Bleues. "J'ai appelé Corinne Diacre et lui ai expliqué ma situation. J'avais eu écho qu'elle était en contact pour aller à Châteauroux, mais il fallait que le club remonte en Ligue 2, ce qui n'était pas le cas. Je lui ai dit que si elle avait des choses avancées, on n'ouvrait pas la discussion. Elle m'a dit non. Elle a réfléchi... Deux jours après elle m'a rappelé, elle est venue à Clermont, on s'est rencontrés, et elle a rencontré le staff. Et deux jours après, elle m'a dit ok".

Cinq ans plus tard, Corinne Diacre est à la tête de l'équipe de France féminine pour la Coupe du monde. Claude Michy peut donc être fier de l'avoir lancée dans le grand bain, et d'avoir ouvert la voie à d'autres entraîneures, même si une seule femme entraîne à l'heure actuelle une équipe au sein des cinq premières divisions du football masculin français.