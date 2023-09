Football : Canal + «ne s'interdit pas» de formuler une offre pour les droits TV de la Ligue 1

Sur quelle chaîne (ou plateforme) allons-nous regarder la Ligue 1 à partir de la saison 2024-2025 ? Impossible pour l'heure de répondre à cette question, dans la mesure où la LFP, la Ligue de football professionnel, remet en jeu les droits de diffusion du championnat de France de football pour la période allant de 2024 à 2029. L'appel d'offres sera officiellement lancé ce mardi dans l'après-midi.

Et l'instance dirigeante du football français veut voir les choses en grand. Son président, Vincent Labrune, espère, en effet, atteindre le milliard d'euros, comme il l'avait annoncé dans un entretien accordé à L'Équipe en juin dernier. La LFP proposera cette fois-ci deux lots et non sept comme auparavant. Dans le détail, le lot premium comprendra les trois meilleures affiches de chaque journée de championnat ainsi que les droits numériques (résumés des matchs, extraits en quasi-direct, etc).

Toutes les Coupes d'Europe sur Canal + la saison prochaine

Quant au deuxième lot, il comportera les six autres matchs de chaque journée. Pour l'heure, Amazon et Canal + se partagent le cadeau. La plateforme américaine diffuse sept rencontres par journée, dont l'affiche du dimanche soir, tandis que la chaine cryptée en propose deux : celui du samedi soir (21h) et du dimanche après-midi (17h).

Et malgré une période de fortes tensions entre la LFP et Canal +, l'idée de voir la chaîne, partenaire historique du football français, poursuivre l'aventure de la Ligue 1, n'est plus une utopie. "On ne s'interdit pas de faire une offre", glisse même une source interne à Europe 1. La chaîne cryptée diffusera d'ailleurs, en exclusivité à compter de la saison prochaine, toutes les Coupes d'Europe (Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conference) pour la somme de 480 millions d'euros par saison. Et dans le cas où aucune proposition ne saurait satisfaire la LFP, ce qui acterait l'échec de l'appel d'offres, l'instance pourrait décider de discuter de gré à gré avec les acteurs du marché.

L'échec de Mediapro

Pour rappel, à l'aube de la saison 2020-2021, la LFP pensait avoir décroché le gros lot en confiant les droits télé de la Ligue 1 au groupe sino-espagnol Mediapro, moyennant 830 millions d'euros par an jusqu'en 2024. Mais le diffuseur, qui avait acquis 80% des droits du championnat de France, et qui retransmettait les matchs à travers sa chaîne Téléfoot, s'était retrouvé dans l'incapacité d'assurer un tel financement, obligeant ainsi la LFP à lancer un nouvel appel d'offres. Amazon s'était alors positionné. Pour l'heure, nul ne sait si le géant américain compte rempiler.