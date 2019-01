Football américain : les New England Patriots de Tom Brady à nouveau au Super Bowl

New England s'est qualifié dimanche pour le Super Bowl, la finale de la Ligue nationale de football américain (NFL), où il affrontera les Los Angeles Rams le 3 février à Atlanta. Les Patriots ont remporté leur finale de conférence contre les Kansas City Chiefs 37 à 31 en prolongation.

Quatrième Super Bowl en cinq ans. New England et son emblématique quarterback Tom Brady, 41 ans et vainqueur du titre suprême à cinq reprises déjà durant sa carrière, participeront au Super Bowl pour la quatrième fois en cinq ans.

Dans l'autre finale de conférence, les Los Angeles Rams l'ont eux aussi emporté à l'extérieur, sur le terrain des New Orleans Saints. Cette rencontre a été marquée par une décision arbitrale controversée lorsqu'un défenseur des Rams, Nickell Robey-Coleman, a percuté sans jouer le ballon le receveur des Saints, Tommylee Lewis, privant l'équipe de Drew Brees d'une première tentative cruciale.