Foot : Carlo Ancelotti juge «normale» l'inconstance de Mbappé

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a estimé samedi que l'inconstance de Kylian Mbappé était "normale" au vu des exigences de la saison. Brillant contre Manchester City mais plus discret face au Betis Séville et à l'Atlético Madrid, l'attaquant français reste, selon son coach, un atout majeur malgré des performances en dents de scie.

L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a jugé samedi "normale" l'inconstance de sa superstar française Kylian Mbappé, impérial contre Manchester City puis peu en vue face au Betis Séville et à l'Atlético Madrid.

"Ce qu'on a vu contre l'Atlético, c'est qu'il n'a pas réédité sa performance (des matchs) contre City", a déclaré Ancelotti, à la veille de recevoir le Rayo Vallecano, dans le cadre de la 27e journée de Liga.

"Ces joueurs-là ont plus de hauts et de bas"

"D'une manière générale, il se débrouille très bien et nous sommes très contents de lui, et nous tenons compte -et lui-même tient compte- du fait qu'il n'est pas toujours à son meilleur niveau", a ajouté le technicien italien.

Selon lui, "au cours d'une saison aussi exigeante", l'inconstance est "une chose plutôt normale, surtout pour un joueur avec de telles qualités... Ces joueurs-là ont plus de hauts et de bas".

Auteur de quatre buts en barrage de Ligue des champions contre Manchester City le mois dernier, dont un triplé à l'occasion du match retour, l'international français est resté muet lors de la défaite à Séville contre le Betis (2-1) le 1er mars puis face à l'Atlético Madrid mardi en 8es de finale aller de C1.

Le Real a toutefois pris l'avantage sur les Colchoneros (2-1), avant le match retour mercredi au Metropolitano. En championnat, le club merengue a cédé la place de leader au FC Barcelone mais il reste en embuscade, 3e à trois points.