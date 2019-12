Fin de l'immunité pour Neymar au PSG ?

En pleine phase de reprise mais avec un statut de superstar, Neymar a été placé sur le banc des remplaçants par l'entraineur du PSG Thomas Tuchel pour le match face au Real Madrid en Ligue des Champions. Et forcément, ce choix a a attisé les débats. Sur le plateau d'Europe 1 Sport, Lionel Rosso et ses consultants ont évoqué la gestion du cas Neymar.

Ce match face au Real et surtout ce choix de Thomas Tuchel de mettre le joueur brésilien sur le banc montre que l’entraîneur du PSG "a l'air d'avoir les pleins pouvoirs et la mainmise sur le cas Neymar", juge ainsi Ambre Godillon. Et la journaliste de Yahoo! Sport d'ajouter que "Tuchel a été assez habile dans sa communication pour justifier le fait que Neymar soit remplaçant face au Real".

Neymar remplaçant, un choix qui plait à Laurent Jaoui. Le journaliste de Canal+ va dans le sens de Thomas Tuchel et met en avant le rôle du directeur sportif Leonardo. "Cela montre que depuis cet été au PSG, il y a un vrai patron extra-sportif. En plus, Neymar est dans une phase de reprise, il n'a pas été très bon face à Lille."

Entendu sur europe1 : Je suis persuadé que le PSG sans Neymar n'arrivera pas à performer au plus haut niveau

Fervent défenseur du joueur brésilien, Arnaud Hermant préfère s'attarder sur les qualités intrinsèques de Neymar. "Il n'y a pas d'autre joueur capable de porter l'équipe quand il le faudra. Je suis persuadé que le PSG sans Neymar n'arrivera pas à performer au plus haut niveau", juge le journaliste de L'équipe. Qui ne manque pas l'occasion de comparer le rendement de Neymar à celui de Kylian Mbappé. "C'est est un garçon qui a d'énormes qualités mais ce n'est pas le même profil", juge-t-il. "Il est plutôt dans un style de finisseur même s'il est capable de marquer sur des actions individuelles. Par ailleurs, Di Maria a également d'énormes qualités, mais sur certains matches, lorsque l'atmosphère devient un peu irrespirable comme à Madrid, quand il prend des coups, il est capable d’être totalement absent."

Alors que le PSG était mené 2-0 face au Real Madrid, Neymar est entré en jeu à la mi-temps. Les Parisiens sont revenus à 2-2 et selon Arnaud Hermant, le joueur brésilien a sa part de responsabilité dans le réveil du PSG, "Lors de son entrée à Madrid, même s'il y a du déchet, le PSG est quand même meilleur quand il est là. On voit qu'il apporte quelque chose en plus. Il était dans les intervalles à remonter le ballon", conclut le journaliste de L'Equipe.