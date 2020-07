FFF : Luis Fernandez demande à Noël Le Graët "d’ouvrir ses portes" aux anciens Bleus

INTERVIEW

Luis Fernandez a débuté jeudi sa campagne. L'ancienne star de l'équipe de France, qui espère constituer une liste pour les prochaines élections à la présidence de la Fédération française de foot, en mars 2021, a détaillé son projet sur Europe 1. Si l'ex-milieu de terrain refuse de "cibler" l'actuel patron de la FFF, Noël Le Graët, il lui a demandé "d'ouvrir ses portes" aux anciennes gloires de l'équipe de France, dont les générations 1984 (vainqueurs de l'Euro 84) et 1998 (champions du monde et d'Europe deux ans plus tard). "Il faut qu’il puisse ouvrir un peu ses portes à d’autres. Dans le football il n’y a pas que le sportif, il y a aussi le financier et l’administratif. Les anciens peuvent aussi aller dans ces domaines-là", a assuré l'ancien entraîneur du PSG.