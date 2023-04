FC Bâle-OGC Nice : «Aucune crainte sur l'état d'esprit» des joueurs niçois, malgré l'affaire Galtier

Pour soulever un trophée européen, il reste un dernier espoir et il s'appelle l'OGC Nice. Le club affronte ce jeudi soir les Suisses du club de Bâle en quart de finale de la Ligue Europa Conférence. Et pourtant, les joueurs niçois auront peut-être la tête ailleurs. L'ancien entraîneur de l'OGC Nice, actuel entraîneur du PSG, aurait tenu des propos discriminatoires. C'est en tout cas ce qu'affirme l'ex-directeur sportif du club.

"Je n'ai aucune crainte sur l'état d'esprit des joueurs"

Dans la tempête de l'affaire, les joueurs ont connu des préparations d'avant-match plus sereines, surtout pour ceux présents à Nice la saison dernière et qui auraient pu être visés par les propos supposés de Christophe Galtier. Mais pour l'entraîneur Didier Digard, en charge de l'équipe réserve l'an passé, lorsque Galtier était en poste à Nice, cette histoire n'aura pas d'impact.

"C'est une armée, on est unis. Il n'y a aucune faille entre nous, entre joueurs et staff. Sincèrement, je n'ai aucune crainte sur l'état d'esprit des joueurs. Il n'y a rien qui va nous perturber. On sait ce qu'on veut et on va tout faire pour que ça arrive. Il n'y a personne qui nous fera penser à autre chose", confie-t-il.

Nice, qui pourra compter sur la présence d'environ 1.800 supporters à Bâle, un soutien de poids pour un match historique. Les Aiglons attendaient depuis 63 ans de pouvoir jouer un quart de finale européen en espérant écrire une nouvelle page de l'histoire du club.