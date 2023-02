EXCLU EUROPE 1 - Le top 10 des sports les plus pratiqués en France en 2022

Les Mondiaux de ski alpin en France ont ouvert une période de grands évènements sportifs en France, avec la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques de Paris 2024. Une période censée promouvoir le sport dans l’Hexagone. Europe 1 vous propose un état des lieux de la pratique sportive en France, en vous dévoilant, en exclusivité, le classement des sports qui ont attiré le plus de licenciés en 2022. Selon l'organisation des fédérations, ce recensement correspond tantôt à l'année 2022, tantôt à la saison 2021-2022.

Le sport français a résisté au Covid-19

Dans un contexte de pandémie, les différentes fédérations sportives ont vu leur nombre de licenciés chuter en 2021, laissant craindre le pire. Mais le bilan 2022 est positif et les chiffres sont quasiment revenus aux normes d'avant Covid. Un gros ouf de soulagement pour l'ensemble des structures.

Au micro d'Europe 1, Brigitte Henriques, présidente du Comité national olympique et sportif français évoque "une grande satisfaction". Et rappelle que "beaucoup de choses ont été mises en place pour permettre aux différentes fédérations de sortir de cette période de Covid. L'objectif maintenant est de pérenniser cette dynamique.

Le football, sport numéro 1

Sans surprise, le football a une nouvelle fois fait sa loi en cette année 2022. Avec 2.130.054 licenciés, la Fédération Française de Football, domine largement le classement suivie, comme l'année passée, par le tennis et l'équitation. Deux fédérations qui enregistrent des chiffres records, en augmentation par rapport à 2020. Côté tennis, on recense 1.019.597 licenciés (+5% par rapport à 2020) et 692.000 pour l'équitation ce qui représente une hausse de 14%.

Les sports d'intérieur connaissent eux aussi une excellente dynamique. Logiquement, plus touchés que les autres pendant la crise du Covid-19, les Fédérations de basket, judo et handball ont réussi à améliorer leurs chiffres décevant de 2021. Du côté de la balle orange, on note une hausse de 32% du nombre de licenciés (678.482), contre 34% pour le handball (456.086) et 25% pour le judo (462.838).

Le ballon ovale n'a pas la cote

Plus bas dans ce classement, arrivent le golf, la natation, les sports de pagaie et enfin le rugby en dixième position qui ne compte que 303.048 licenciés en 2022, soit deux fois moins que l'équitation. Un place bien surprenante, compte tenu de la popularité du ballon ovale dans l’Hexagone. "Le rugby paye le succès des autres sports collectifs", analyse Brigitte Henriques. En prenant du recul, la présidente du CNOSF voit tout de même le verre à moitié plein. "Le nombre de licenciés progresse, notamment du côté du rugby féminin. Ça va dans le bon sens". L'athlétisme connaît également des difficultés puisque la discipline ne séduit que 302.492 pratiquants en 2022. La Fédération doit réaliser un vrai travail de fond pour attirer les 12 millions de coureurs que compte l'Hexagone.

Enfin, la première fédération de sport non-olympique est celle de pétanque et de jeu provençal qui réunissait 263.275 licenciés l'année dernière.

Le sport en milieu scolaire

Toutes ces Fédérations partagent le même défi : convaincre et attirer les jeunes qui, pour la plupart, découvrent les différentes disciplines à l'école. Les Fédérations sportives scolaires, l'union sportive de l'enseignement du premier degré, l'union national du sport scolaire et l'union générale sportive de l'enseignement libre tentent de diriger les enfants vers la pratique sportive. Elles enregistrent 2.923.815 licenciés en 2022, en hausse par rapport à 2020.

Une saison 2022-2023 record ?

À l’issue de cette enquête, nous avons également constaté que les premiers chiffres de la saison 2022/2023 étaient en forte hausse. La Fédération française de rugby, par exemple, enregistre déjà 306.281 licenciés, soit plus que le total de la saison dernière. Pour Brigitte Henriques, cette augmentation est le fruit du "dispositif Pass'Sport, une aide qui a profité à 1 million d'enfants" ainsi que "du travail des différentes fédérations qui ont réussi à attirer des nouveaux licenciés".

Selon elle, les Jeux olympiques "laisseront un héritage pour les fédérations" ce qui devrait booster les chiffres pour les deux prochaines années au moins.