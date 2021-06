EN DIRECT - Euro : les Anglais mettent la pression d'entrée sur la Croatie

EN DIRECT

L’Euro est passé tout près du drame. Le milieu danois Christian Eriksen a été victime d’un grave malaise cardiaque, samedi lors du match contre la Finlande, avant de reprendre connaissance et d’être transporté à l’hôpital. La compétition se poursuivra donc dimanche avec une grosse pensée pour le joueur de l’Inter Milan. Le programme de la journée promet, avec dès 15h un alléchant Angleterre-Croatie, à Wembley, pour une revanche de la demi-finale de la Coupe du monde 2018. L’Autriche affronte à 18h la Macédoine du nord, novice en compétition internationale, alors que les Pays-Bas reçoivent l’Ukraine à Amsterdam à 21h. Suivez cette journée en direct.

Les informations à retenir : L'Angleterre affronte la Croatie à 15h pour un énorme choc

Autriche-Macédoine du nord, la curiosité du jour à 18h

Les Pays-Bas fêtent leur retour en compétition officielle contre l'Ukraine à 21h

15h : un choc Angleterre-Croatie (groupe D)

C’est assurément l’une des plus grosses affiches de ce premier tour. L’Angleterre et la Croatie se retrouvent à Wembley, à Londres, trois ans après la demi-finale de la Coupe du monde 2018 remportée par les Croates. Depuis, les Anglais ont continué à s’appuyer sur leur jeunesse, avec notamment les attaquants Mason Mount et Phil Foden. Les Croates, eux, ont perdu de leur superbe mais peuvent toujours compter sur le Ballon d’Or Luka Modric. Cette rencontre permettra en tout cas d’en savoir plus sur l’état de forme de ces deux équipes, et notamment des Anglais, annoncés parmi les candidats à la victoire finale.

18h : Autriche-Macédoine du nord, affiche exotique (groupe C)

Sur le papier, c’est peut-être le match le plus improbable de cet Euro. L’Autriche, éliminée au premier tour à l’Euro 2016, veut cette fois passer la phase de poules. Elle peut pour cela compter sur David Alaba, qui est parti du Bayern Munich il y a quelques semaines pour signer libre au Real Madrid. En face, ils affrontent la "petite" Macédoine du nord, qui dispute la première compétition internationale de son histoire. Sa star s’appelle Goran Pandev, l’attaquant de 37 ans du Genoa, en Italie, qui avait remporté la Ligue des champions 2010 avec l’Inter Milan. La Macédoine voudra imiter la Finlande, qui a surpris le Danemark pour son premier match (1-0).

21h : les Pays-Bas face à l’Ukraine pour leur grand retour (groupe C)

Les "Oranje" sont enfin de retour ! Après leurs absences à l’Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018, les Pays-Bas ont enfin réussi à se qualifier et retrouvent les joies d’une compétition internationale. Les Néerlandais, qui figurent parmi les outsiders, misent sur l’ancien attaquant de Lyon Memphis Depay et leurs jeunes prodiges Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt. Les Ukrainiens, eux, restent toujours aussi difficiles à jouer.