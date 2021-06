Euro : Cristiano Ronaldo égale le record du nombre de buts en sélection

Cristiano Ronaldo n'en finit plus d'écrire sa légende dans le monde du football. En marquant à deux reprises mercredi soir sur penalty face à l'équipe de France (2-2), la star portugaise a inscrit ses 108e et 109e but pour le Portugal lors de la dernière journée de la phase de groupes de l'Euro 2020. Il égale ainsi le record détenu par l'Iranien Ali Daei, établi au tournant des années 2000. Le quintuple Ballon d'or peut donc devenir le seul meilleur buteur de l'histoire toutes sélections nationales confondues, en récidivant contre la Belgique dès dimanche à Séville (21 heures) en huitièmes de finale de la compétition.

Près de 20 ans de présence en sélection

Depuis ses débuts avec la Seleção das quinas en 2003, Cristiano Ronaldo a enchaîné les apparitions en équipe nationale (178 avec celle de mercredi), les parcours plus ou moins satisfaisants en phase finale, les succès (Euro 2016, Ligue des nations 2019) et les buts, toujours plus de buts, jusqu'à devenir très rapidement le meilleur scoreur de sa sélection. Son 109e mercredi soir le fait entrer dans une autre dimension sous le maillot rouge et vert. Une performance salvatrice pour le Portugal qui lui a permis d'assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro. Et cela fait également de Ronaldo le meilleur buteur de la compétition avec cinq buts, après son doublé inaugural contre la Hongrie (3-0) puis son but lors de la défaite face à l'Allemagne (4-2).

A noter que le Portugais n'avait jamais marqué contre l'équipe de France en six confrontations. C'est désormais chose faite grâce à deux penaltys (31e, 60e), un exercice que l'attaquant maîtrise à la perfection. Pour apprécier un peu plus ce record, "CR7" a marqué son 14e but en cinq participations dans un championnat d'Europe (2004, 2008, 2012, 2016, 2021). Un record là aussi qu'il codétenait avec Michel Platini (9 buts en une édition) en début de tournoi avant de le surpasser en phase de groupes.

Ali Daei reconnaissant, vers un sixième Ballon d'or ?

Beau joueur, Ali Daei avait prévenu qu'il serait "ravi" si Ronaldo battait son record car selon lui, le Portugais est l'"un des trois" grands footballeurs de l'histoire avec Lionel Messi et Diego Maradona. "Félicitations à Cristiano qui est maintenant à un seul but de battre le record de buts internationaux", a réagi Ali Daei, après la 108e réalisation du Portugais mercredi soir, sur Instagram. "Je suis honoré que Ronaldo soit le détenteur de cet accomplissement remarquable - c'est un grand champion et un humaniste attentionné qui inspire les gens et influe sur eux à travers le monde."

Pour établir son record, Daei avait notamment réussi un quintuplé contre le Sri Lanka (7-0) en 1996 et quatre quadruplés, dont un contre Guam dans un des matches les plus prolifiques de l'histoire des qualifications à une Coupe du monde : 17-0 en 2000 ! Ronaldo, lui, a souvent choisi les plus grands stades et les plus belles affiches pour faire trembler les filets, ce qui met encore plus en perspective son total de buts.

Ce nouveau record atteint mercredi soir fait-il de l'attaquant portugais le favori du prochain Ballon d'or ? En remporter un sixième lui permettrait d'égaler l'Argentin Lionel Messi, dans une course folle avec son plus grand rival et alter ego.