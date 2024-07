Euro 2024 : récit d'une soirée sous pression pour les supporteurs des Bleus

La France a éliminé le Portugal 5 tirs au but à 3 en quart de finale de l'Euro 2024 vendredi et retrouvera mardi en demi-finale l'Espagne, victorieuse de l'Allemagne (2-1) plus tôt dans la soirée. Partout en France, les supporteurs ont soutenu les joueurs de Didier Deschamps jusqu'à la dernière seconde à l'image de Jean-Baptiste et Hugo. Les deux amis ont livré leur impression durant le match à Europe 1.

"Presque un match de finale"

"On s'est dit on ne va pas louper l'occasion d'un match au Portugal-France tant attendu !". Fin du temps réglementaire. Jean-Baptiste est très déçu du score des Bleus : "Pourtant, j'ai donné la recette. Il fallait faire rentrer Giroud. C'est Thuram qui rentre à la place. Il se fait choper la balle par Pépé alors qu'il a 41 ans. Je ne comprends pas", livre Jean-Baptiste.

À la fin des prolongations, le score est toujours de 0-0. Hugo ne cache pas sa déception également : "On rate toutes nos occasions depuis le début de l'Euro. On reste là et on attend de voir ce qui va se passer". Lors de la séance de tirs au but, l'espoir revient : "On espère pouvoir tenir un peu la cadence qui est donnée mais il y a un espoir", poursuit Hugo. Enfin, la victoire arrive : "la pression redescend", expliquent les deux amis.

"C'est vrai qu'on a eu l'impression de voir presque un match de finale, la pression était à son comble !", conclut Hugo.