Euro-2024 : la Slovénie frustre le Danemark de Christian Eriksen

Avant l'entrée en lice de l'Angleterre, la Slovénie et le Danemark se sont séparés sur un nul (1-1) dimanche à Stuttgart lors de la troisième journée de l'Euro-2024, au terme d'un match plaisant où le Danois Christian Eriksen a brillé.

Christian Eriksen a démontré qu'il n'avait rien perdu de sa magie

Trois ans après son malaise cardiaque qui avait failli lui coûter la vie lors de l'édition précédente en 2021, Christian Eriksen croyait avoir parfaitement lancé son équipe dans la compétition avec un but (17e) et une prestation de haut vol, mais la Slovénie, emmenée par le buteur de Leipzig Benjamin Sesko a fini par égaliser en seconde période sur une demi-volée déviée du latéral Erik Janza (77e). Revenu en sélection à peine un an après cet accident qui avait ému le monde entier pour disputer le Mondial-2022 au Qatar, l'emblématique N.10 danois a pendant toute la rencontre démontré qu'il n'avait rien perdu de sa magie balle au pied.

Positionné entre les lignes slovènes, le meneur de jeu de 32 ans évoluant désormais avec un pacemaker (stimulateur cardiaque) s'est occupé de tout: orientations, décalages, coups de pieds arrêtés... avant de faire rugir les milliers de supporters scandinaves rassemblés pour former un impressionnant virage rouge et blanc. Sur une touche rapidement jouée par le latéral de Benfica Alexander Bah, le buteur de Wolfsburg Jonas Wind a, d'une déviation subtile en aile de pigeon, parfaitement servi Eriksen, auteur d'un enchaînement contrôle poitrine - reprise du bout du pied droit imparable (17e, 1-0) pour ouvrir le score.

La délivrance pour la Slovénie est venue d'une demi-volée du latéral Erik Janza

Un but symbolique pour le trentenaire, revenu sur les terrains dès les premiers mois après son opération avant de retrouver petit à petit le haut niveau en sélection et en club, à Brentford, d'abord, puis à Manchester. Malgré une influence retrouvée, il n'avait pas pu éviter l'élimination précoce des siens au Mondial-2022 au Qatar dès la phase de groupes, au milieu des polémiques concernant les prises de position scandinaves à propos du respect des droits humains dans le pays hôte.

Systématiquement recherché par ses partenaires dimanche face à une Slovénie combattive mais longtemps frustrée, Eriksen aurait pu creuser l'écart à plusieurs reprises pour récompenser la domination danoise, mais il a été contré (39e, 42e) et s'est surtout précipité alors qu'il avait le ballon du break au bout du pied gauche (43e). Sur une action similaire à celle de l'ouverture du score, avec Wind en pivot, l'ex-joueur de Tottenham a tenté un nouvel enchaînement, du gauche cette fois, qui a fini dans le petit filet extérieur du portier slovène Jan Oblak (68e).

Le gardien de l'Atlético Madrid venait quelques minutes plus tôt de sauver les siens en s'interposant devant l'attaquant de Manchester United Rasmus Hojlund (65e), alors que les Slovènes multipliaient les tentatives pour revenir au score mais manquaient d'efficacité, à l'image du N.9 Andraz Sporar. Les supporters slovènes, qui avaient bien failli exulter quelques secondes avant le but d'Eriksen, lorsque la frappe puissante de Benjamin Sesko (RB Leipzig) a frôlé le poteau de Schmeichel (17e), ont cru être maudits en voyant le missile de leur N.11 s'écraser cette fois sur le montant (76e), avant la délivrance venue d'une demi-volée du gauche du latéral Erik Janza déviée par le milieu danois Hjulmand (77e, 1-1).

Ce nul, finalement plutôt logique malgré la domination du Danemark, sacré en 1992 et belle surprise de l'édition précédente en atteignant les demi-finales, laisse la voie libre à l'Angleterre pour prendre la première place du groupe C en cas de succès contre la Serbie (21H).