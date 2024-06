Euro 2024 : Kylian Mbappé sera-t-il présent sur le terrain pour le match contre les Pays-Bas ?

La probabilité de voir Kylian Mbappé sur la pelouse, ce vendredi soir, face aux Pays-Bas augmente. L'attaquant de 25 ans a pu tester ce jeudi soir son masque aux couleurs du drapeau tricolore à l'entrainement. Un test concluant, même si au début de la séance, le capitaine des Bleus a semblé un peu gêné.

"Dans le football, il faut savoir s'adapter à chaque match", selon Antoine Griezmann

L'attaquant a repositionné son masque à plusieurs reprises avant de réaliser des courses et des frappes très convaincantes avec l'ensemble de ses coéquipiers. Mais le principe de précaution reste de mise. Pas question de prendre le moindre risque. Mais évidemment, Antoine Griezmann aimerait beaucoup qu'il puisse l'accompagner sur le terrain, ce vendredi soir : "Je ne sais pas du tout s'il va jouer ou non. Avoir l'un des meilleurs joueurs du monde dans ton équipe sur le terrain, ça change énormément. Mais dans le football, il faut savoir s'adapter à chaque match et être costaud, comme contre l'Autriche".

Une décision quant à la participation de la superstar à cette rencontre devrait être prise en fin de journée, en fonction de ses sensations. Mais Kylian Mbappé brule d'envie de jouer, d'autant qu'il est très à l'aise contre les Pays-Bas. Lors des deux derniers matchs face aux Bataves, le capitaine des Bleus avait marqué un total de quatre buts !