Euro 2024 : avec les Bleus en déroute face à l'Allemagne, faut-il s'inquiéter ?

L’équipe de France en quête de rachat ! 48 heures après leur lourde défaite contre l’Allemagne, 2 à 0 samedi soir, les Bleus ont pris la direction de Marseille où ils affrontent le Chili ce mardi. Mais leur triste prestation du week-end interpelle… Faut-il s’inquiéter à trois mois de l’Euro de football ?

Pas de changement de plan

Plus que le résultat c’est la manière qui a interpellé samedi soir : une défense apathique, qui encaisse un but dès la septième seconde, des leaders en retrait et surtout aucune révolte… "On n’y était pas", confiait le sélectionneur Didier Deschamps au coup de sifflet final. Un sentiment partagé par le consultant d’Europe 1 Sport, Guy Roux. "C'est pour moi l'un des matches les plus pitoyables de l'équipe de France auquel j'ai assisté et j'y assiste depuis très longtemps", tacle-t-il, sévère.

Les Bleus vont donc devoir se reprendre dès demain face au Chili. Face à cet adversaire moins prestigieux, Didier Deschamps avait prévu une large revue d’effectif et malgré la déroute, il ne devrait pas changer ses plans, comme il le confiait dimanche chez nos confrères de Téléfoot. "Je ne vais pas changer de par le résultat ce que j'avais initialement prévu. Il n'y a pas d'urgence, même si on reste sur une une bonne claque. Je ne vais pas changer par rapport à ce que j'avais comme objectif sur le deuxième match", explique-t-il. Il faudra au final s’attendre à de nombreux changements. Le capitaine Kylian Mbappé devrait être un des seuls à conserver sa place alors que certains titulaires comme le gardien Mike Maignan pourraient faire leur retour.