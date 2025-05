En solitaire, Nicolas Prodhomme remporte l'étape reine du Tour d'Italie, première victoire française

Nicolas Prodhomme remporte la 19e étape de la 108e édition du Tour d'Italie, ce vendredi. Il est parti seul à 28 kilomètres de l'arrivée et il s'impose finalement avec 58 secondes d'avance sur le maillot rose, Isaac Del Toro. Il signe d'ailleurs la deuxième victoire de sa carrière.

Nicolas Prodhomme a offert à la France sa première victoire dans la 108e édition du Tour d'Italie en remportant l'étape reine en solitaire vendredi à Champoluc. Échappé de la première heure, le coureur de l'équipe Décathlon-AG2R est parti seul à 28 kilomètres de l'arrivée pour s'imposer avec 58 secondes d'avance sur le maillot rose, le Mexicain Isaac Del Toro, et l'Équatorien Richard Carapaz.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À 28 ans, il signe sa deuxième victoire en carrière

C'est la deuxième victoire de sa carrière seulement pour Nicolas Prodhomme, 28 ans, qui fait aussi un rapproché au général où il occupait la 17e place au matin de l'étape, à 25 minutes du maillot rose. Le grimpeur normand, qui est d'habitude un équipier modèle, avait décroché son premier succès il y a un mois lors de la 5e étape du Tour des Alpes où il était arrivé ensemble avec son jeune coéquipier Paul Seixas qui ne lui avait pas disputé la victoire.

Vendredi, il a résisté au retour de Del Toro et Carapaz qui ont grappillé 24 secondes sur les autres favoris dont Simon Yates après une attaque de l'Équatorien dans la cinquième et dernière ascension de cette étape dans le décor magnifique du Val d'Aoste. "Je voulais gagner cette étape, j'ai attendu longtemps une victoire et là j'en gagne deux en trois semaines, je suis très très heureux", a-t-il déclaré.