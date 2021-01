EN DIRECT - Vendée Globe : Bestaven remporte la course devant Dalin, premier à franchir la ligne

EN DIRECT

Yannick Bestaven, à bord de son bateau Maître Coq IV, a franchi jeudi la ligne d'arrivée du Vendée Globe en troisième position mais a été déclaré vainqueur en raison de compensations dont il bénéficiait pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier. Charlie Dalin, sur Apivia, a été le premier à boucler le tour du monde mercredi à 20h35, suivi de Louis Burton (Bureau Vallée 2) quatre heures plus tard, mais aucun d'eux deux n'était concerné par des compensations et ils terminent donc respectivement deuxième et troisième du tour du monde en solitaire. Suivez avec nous l'arrivée de ce Vendée Globe.

Les informations à retenir : Charlie Dalin a été le premier à franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe à 20h35 mercredi

Yannick Bestaven, troisième à franchir la ligne, est passé en tête du classement après une déduction de temps compensatoire

Un temps en lice pour le trophée, l'Allemand Boris Herrmann a heurté un bateau de pêche mercredi soir

Comment le jeu des compensations a permis la victoire de Bestaven

Cinquième, puis troisième puis premier en l'espace de quelques heures : Yannick Bestaven a vécu une fin de course de folie pour remporter le Vendée Globe 2020, jeudi dans la nuit noire des Sables d'Olonne, après 80 jours en mer. Yannick Bestaven, qui est arrivé à 4h19 jeudi, a bénéficié de 10 heures et 15 minutes de compensation, déduites de son temps de course après s'être dérouté pour porter assistance à Kévin Escoffier le 30 novembre dernier. C'est ainsi que le numéro trois sur la ligne d'arrivée a pu remporter pour la première fois cette course, à 48 ans.

Déluge de feu d'artifice pour l'arrivée de @YannickBestaven dans le chenal ! pic.twitter.com/ICHGKPBzGc — Vendée Globe (@VendeeGlobe) January 28, 2021

Le 8 novembre, Yannick Bestaven avait pris le départ pour la deuxième fois du tour du monde légendaire. La toute première fois, en 2008, lui avait laissé de douloureux souvenirs. Au lendemain du départ, il avait démâté dans le golfe de Gascogne et avait dû abandonner après trente heures de course. Un triste record. En tête durant presque un mois, il a été le premier à passer le cap Horn. Mais la fête aura été de courte durée, englué dans une zone sans vent, il a vu ses rivaux fondre sur lui et le dépasser. Découragé, presque désemparé, il a donné l'impression de baisser les bras. Au lieu de ça, il s'est relancé dans la course.

Il a été accueilli par un feu d’artifice, à défaut du public dont la présence a été interdite en raison de la pandémie de Covid-19. "Je suis super content, j'ai du mal à me rendre compte de ce que l'on vient de réaliser", a déclaré le natif de Saint-Nazaire au micro d'Europe 1, depuis son navire, bloqué au large des Sables-d'Olonne par une mer très agitée après avoir franchi la ligne d'arrivée. Yannick Bestaven a voulu avoir une pensée pour son équipe, sa famille "et tous ceux qui [l']ont aidé pendant quatre années à préparer ce projet".

La joie de Charlie Dalin

À 36 ans, Charlie Dalin boucle son premier tour du monde avec panache, après avoir bravé les éléments déchaînés dans une grande solitude qui lui sied bien, lors de la neuvième édition du Vendée Globe. Il a notamment occupé la tête du classement durant plus de soixante pour cent du parcours à bord de son bateau volant dernière génération. "C'est vraiment une course magique, c'est sûr qu'elle m'a changé, je sais pas de quelle manière encore (...) c'est tellement d'émotions, c'est des émotions incroyables, c'est des émotions d'une force que j'avais jamais ressentie avant (...)", a-t-il déclaré mercredi soir à son arrivée, ignorant encore ce que serait le classement final.

Avant d'ajouter : "C'est vraiment tout à fait normal que les coureurs qui se soient déroutés aient bénéficié de bonifications, après je suis pas sûr que les positions aient vraiment été modifiées. Il y a eu tellement de retour par derrière, de retournements de situations, je pense que la flotte aurait été à peu près au même endroit même sans qu'ils passent du temps pour récupérer Kevin, mais il y a aucun problème, ça fait partie du sport, ça fait partie de la solidarité entre marins".

À tous ceux qui nous suivent depuis les premiers jours, Charlie a un message pour vous ! pic.twitter.com/7P7mcOwAap — Apivia Voile - Charlie Dalin (@ApiviaVoile) January 27, 2021

Louis Burton, deuxième à franchir la ligne d'arrivée

Louis Burton (Bureau Vallée 2) a été le deuxième à passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe au Sables-d'Olonne jeudi après 80 jours, 10 heures, 25 minutes et 12 secondes de mer. Il participait à son troisième Vendée Globe, a franchi la ligne à 00h45 et 12 sec très précises, soit 4 heures, 9 minutes et 25 secondes après Charlie Dalin. Thomas Ruyant (LinkedOut) est arrivé quatrième position jusqu'avant 6 heures.

L'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) qui était en lice pour la victoire a heurté un bateau de pêche mercredi soir et son arrivée est désormais estimée jeudi dans la matinée, selon l'organisation de la course. Il bénéficie également d'une compensation de temp (6 heurs), mais qui ne pourra pas être comptabilisée avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée.

Huit arrivées en mois de 24 heures

Plus tard, entre 12 heures et 13 heures jeudi, Damien Seguin (Groupe Apicil) - premier marin handisport à faire le Vendée Globe - devrait faire son entrée aux Sables d'Olonne. Mais il pourrait être devancé après coup au classement par Jean Le Cam (Yes We Cam !). Le sexagénaire est celui qui a réussi à sauver Escoffier dans des conditions de mer dantesques et pour cela, il a bénéficié de 16 heures et 15 minutes de compensation. Il devrait arriver en héros dans la soirée de jeudi.

Ce serait donc huit bateaux arrivés en une journée. Du jamais vu sur une édition du Vendée Globe ! Sur les 33 marins ayant pris le départ le 8 novembre, huit ont abandonné.