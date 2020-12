Vendée Globe : Kevin Escoffier raconte sa prise en charge par la Marine nationale

"Je suis arrivé sur le Nivôse avec une paire de bottes, un ciré et ma combinaison de survie." Quasiment une semaine après avoir été secouru par Jean Le Cam, le skipper Kevin Escoffier a été récupéré par la frégate de la Marine nationale, dans la nuit de samedi à dimanche. Après s'être jeté à l'eau entre le navire de son sauveteur et le semi-rigide de l'armée, le navigateur raconte son accueil au sein du bâtiment militaire au micro d'Europe 1.

« Bisous ma caille, merci ! »



Beaucoup d'émotion pour Kevin au moment de quitter @JeanLecam pour se jeter à l'eau et rejoindre le semi-rigide de la @MarineNationale.



Merci pour tout Jean et bon vent #VG2020#YesWeCAM@VendeeGlobe@ImocaGSpic.twitter.com/rqCA0ZTK50 — Kevin Escoffier - Skipper PRB (@KevinEscoffier) December 6, 2020

"Le repas était excellent !"

Arrivé presque exclusivement avec les vêtements qu'il avait sur lui lorsqu'il a embarqué à bord de son radeau de survie, Kevin Escoffier semble avoir bien été pris en charge par l'armée. "J'ai pris une douche chaude, on m'a fourni le gite, le couvert et même la tenue de matelot de la Marine nationale", explique-t-il. Et de préciser avec un brin d'humour : "le repas était excellent !" Kevin Escoffier arrivera sur l'île de La Réunion dans moins de trois jours.

Une cohabitation sur le "Yes We Cam" en forme de "thérapie sur la perte d'un bateau"

Mais le skipper de l'équipe PRB est également revenu sur les quelques jours passés à bord du "Yes We Cam" de Jean Le Cam. "Franchement, c'était génial de tomber sur Jean. D'une part parce que c'est un personnage, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a connu des hauts et des déboires dans sa carrière." Des déboires dont le point d'orgue s'est déroulé lors de l'édition 2008-2009 du Vendée Globe. Cette année-là, Jean Le Cam perd son bateau et est secouru par le navigateur Vincent Riou et son navire... PRB.

Une coïncidence qui fait dire à Kevin Escoffier que "la vie est juste dingue des fois". Un point commun dont les deux compères ont apparemment longuement discuté pendant ces quelques jours de cohabitation à bord du "Yes We Cam" : "le fait de discuter de ça avec lui a été une thérapie sur la perte d'un bateau."

Un ravitaillement et des mots d'encouragement pour Jean Le Cam

De son côté Jean Le Cam, de nouveau seul, s'est relancé dans la course. Mais avant, la Marine lui a fait des petits cadeaux : un ravitaillement avec quelques plats savoureux et des mots d'encouragements écrits de la main de l'équipage du Nivôse. Des messages qui l'ont beaucoup touché.

Comme les autres concurrents qui ont été déroutés pour porter secours à Kevin Escoffier, Jean Le Cam recevra une compensation en temps pour ne pas être pénalisé dans la compétition. Mais ce temps sera décompté de son parcours uniquement lorsqu'il aura franchi la ligne d'arrivée.