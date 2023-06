EN DIRECT - Roland-Garros : suivez le début des huitièmes de finale

Huitième jour de compétition ce dimanche sur la terre battue de Roland-Garros. Et de belles affiches au programme avec les premiers huitièmes de finale qui déboucheront sur une night session 100% féminine, une première dans cette édition 2023. Elle mettra aux prises la Biélorusse Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale et l'Américaine Sloane Stephens. Avant cela, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ferrailleront, respectivement contre le Péruvien Juan Pablo Varillas et l'Italien Lorenzo Musetti.

Les principales informations Début des huitièmes de finale ce dimanche à Roland-Garros

Novak Djokovic affrontera le Péruvien Juan Pablo Varillas

Carlos Alcaraz aura fort à faire face à l'Italien Lorenzo Musetti

Duel russo-ukrainien entre Kasatkina et Svitolina dans le tableau féminin

Les femmes à l'honneur

Sur 27 night session programmées depuis l'instauration du dispositif à Roland Garros, seules trois ont été des matches féminin. Le quatrième aura donc lieu ce dimanche soir et opposera la Biélorusse Aryna Sabalenka, à l'expérimentée américaine Sloane Stephens, finaliste à Roland-Garros en 2018. La numéro 2 mondiale, vainqueur de l'Open d'Australie en début d'année et du Masters 1000 de Madrid sur terre battue le mois dernier, apparaît comme largement favorite.

Alcaraz-Musetti, le match le plus alléchant ?

Cette rencontre entre le numéro 1 mondial et le Transalpin auteur d'un tournoi très convaincant jusqu'ici promet un grand spectacle sur le court Philippe-Chatrier en milieu d'après-midi. L'Espagnol part avec un temps d'avance sur le papier mais Musetti semble armé pour bousculer la pépite du tennis mondial. En témoigne sa victoire expéditive sur Cameron Norrie, 14e à l'ATP, au tour précédant.

Djokovic facile ?

Le tenant du titre affrontera Juan Pablo Varillas ce dimanche pour une place en quart de finale. Tombeur du Polonais Herbert Hurkacz au troisième tour, le Péruvien, seulement 94e mondial, fait preuve d'une remarquable ténacité depuis le début de la quinzaine. Lors de ses deux premiers matchs il avait réussi à remonter un handicap de deux sets pour finalement renverser la vapeur et triompher. Mais après trois rencontrées disputées en cinq manches, des doutes existent quant à sa fraîcheur physique. De son côté, le Serbe n'a toujours pas concédé le moindre set mais a dû s'employer au tour précédant face à l'Espagnol Alejandro Davidovich-Fokina.

Un duel russo-ukrainien dans le tableau féminin

L'Ukrainienne Elina Svitolina affrontera la Russe Daria Kasatkina ce dimanche sur le court Suzanne-Lenglen. Une opposition forcément particulière compte tenu du contexte géopolitique. Au tour précédant, Svitolina avait refusé de serrer la main de son adversaire Anna Blinkova, Russe elle-aussi. Qu'en sera-t-il cet après-midi face à une Kasatkina très prompte à dénoncer les agissements de Vladimir Poutine ? Réponse dans une poignée d'heures.