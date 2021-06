EN DIRECT - Roland-Garros : suivez la journée du mercredi 9 juin

L'étau se resserre à Roland-Garros, et nous ne sommes plus qu'à un match d'une rencontre tant espérée entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Pour cela, les deux mastodontes du tennis doivent remporter leur quart de finale ce mercredi sur le court Philippe-Chatrier. L'Espagnol Rafael Nadal (tête de série 3) sera le premier à jouer contre l'Argentin Diego Schwartzman (n°10), très habile sur terre battue, qu'il avait battu l'an passé en demi-finale. Le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial qui s'est fait peur au tour précédent, aura lui les honneurs de la première session de nuit qui accueillera du public (5.000 personnes). Le défi sera complexe pour le Serbe qui affrontera un joueur en forme en ce moment, l'Italien Matteo Berrettini (n°9).

Dans le tableau féminin, la jeune pépite américaine Cori Gauff, 17 ans et 25e mondiale, tentera de se hisser pour la première fois en demi-finales d'un Majeur contre la Tchèque Barbora Krejcikova (33e). La tenante du titre Iga Swiatek (n°8) devra confirmer son statut de grande favorite à une nouvelle couronne parisienne face à la Grecque Maria Sakkari (n°17). Suivez avec nous cette nouvelle journée de tennis grâce à nos envoyés spéciaux sur place et toute la journée sur Europe 1, radio officielle du tournoi.