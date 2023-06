EN DIRECT - Roland-Garros 2023 : suivez la sixième journée du tournoi

L'étau se resserre pour les joueurs et joueuses qualifiés pour le troisième tour de Roland-Garros. Ce vendredi sur le court central Philippe-Chatrier, l'Américaine Jessica Pegula, tête de série 3, affronte la Belge Elise Mertens, tête de série 28, en ouverture de la sixième journée du tournoi. À suivre également le troisième match d'Aryna Sabalenka, une des favorites chez les dames, et deux affiches très prometteuses chez les hommes : Novak Djokovic face à Alejandro Davidovich Fokina, et Carlos Alcaraz opposé à Denis Shapovalov en night session, pas avant 20h15.

Les principales informations : - Début des matches du troisième tour de Roland-Garros - Carlos Alcaraz programmé en soirée face au Canadien Denis Shapovalov - Novak Djokovic affronte Alejandro Davodich Fokina

Pas de Français sur les courts dans les tableaux de simple

Au lendemain du match du dernier Français en lice, Arthur Rinderknech, les spectateurs n'auront pas la chance de voir d'autres athlètes tricolores fouler la terre battue parisienne ce vendredi. Sur le court Suzanne-Lenglen, les têtes d'affiche Daria Kasatkina, Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas seront notamment de la partie.

Enfin, sur le court Simonne-Mathieu, Karen Khachanov joue contre Thanasi Kokkinakis, et l'Ukrainienne Elina Svitolina défie Anna Blinkova, la tombeuse de Caroline Garcia. À noter la très belle affiche entre l'Italien Lorenzo Musetti, tête de série 17, et le Britannique Cameron Norrie, tête de série 14.