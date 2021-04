EN DIRECT - Ligue des champions : le PSG ouvre le score contre le Bayern !

EN DIRECT

L'affiche est immense. Le PSG se déplace chez le Bayern Munich, tenant du titre et l'un des grands favoris à sa propre succession, mercredi soir en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Sur la pelouse de l'Allianz Arena, les Parisiens devront résister à l'ogre bavarois, intraitable dans la reine des compétitions européennes depuis plus d'un an et demi. Pour ce remake de la dernière finale (1-0 pour le Bayern), les Allemands s'avancent cependant diminués par les absences de leur buteur star Robert Lewandowski (blessé) et de leur attaquant Serge Gnabry (positif au Covid). Les Parisiens, qui ont perdu le choc de Ligue 1 contre Lille samedi (0-1), doivent eux composer sans Marco Verratti et Alessandro Florenzi, contaminés par le coronavirus en équipe d'Italie.

>> La rencontre est à suivre en direct et intégralité de 20h à 23h30 sur Europe 1 pour une édition spéciale autour de Lionel Rosso, avec Laurent Fournier, Jimmy Algerino et Guy Roux.

BAYERN MUNICH - PSG : 0 - 1

But : Mbappé (3e)

Le point à la 10e minute : le Bayern réagit et met le pied sur le ballon. L'ouverture du score parisienne entraîne une réaction immédiate du Bayern, qui a la possession et investit le camp parisien. Les changements d'ailes et le pressing des Bavarois mettent les Parisiens constamment en danger, ce qui les oblige à procéder en contre. Navas est à nouveau vigilant sur une reprise de volée de Müller (10e).

Le point à la 3e minute : LE BUUUUUUUUUUUUUT DE MBAPPÉ, LE PSG OUVRE LE SCORE D'ENTRÉE !!!!!! Le Bayern venait de se procurer deux grosses occasions par Hernandez, qui a mobilisé Navas dès la première minute. Sur le corner qui suit, Choupo-Moting trouve la barre. Dans la foulée, le PSG se procure sa première occasion : Neymar, trouvé aux 40 mètres, accélère plein axe et décale Mbappé à droite dans la surface. L'attaquant français contrôle et frappe fort, Neuer est sur la trajectoire mais il commet une faute de main. La balle entre lentement dans le but ! Début de match idéal pour le PSG ! Bayern 0 - 1 PSG

Le point au coup d'envoi : c'est parti entre le Bayern, en rouge, et le PSG, en blanc, sous la neige munichoise.

Le point météo : il neige sur Munich !

Le point qui fait peur : avec Flick, le Bayern ne perd jamais (en Ligue des champions). Depuis son arrivée sur le banc en novembre 2019, Hans-Dieter Flick n'a jamais connu la défaite en Ligue des champions. Avec 15 victoires et un nul, le coach allemand possède des statistiques qui n'incitent pas à l'optimisme pour le PSG. Mais il y a une première à tout...

Le point sur la composition : Choupo-Moting en 9 côté Bayern, les surprises Dagba et Draxler côté PSG. Le Bayern va aligner, comme attendu, l'ancien Parisien Eric Maxim Choupo-Moting au poste d'attaquant de pointe pour ce choc contre le PSG. Les Français Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sont titulaires sur les côtés de la défense, et Kingsley Coman en attaque. Pour Paris, Mauricio Pochettino a décidé de concocter deux surprises, avec les titularisations du jeune Colin Dagba au poste d'arrière droite et de l'Allemand Julian Draxler en attaque aux dépens de Moise Kean. Kylian Mbappé sera donc en pointe.

Les 11 de départ : Bayern Munich : Neuer (c.) - Hernandez, Süle, Alaba, Pavard - Kimmich, Goretska - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting

PSG : Navas - Diallo, Kimpembe, Marquinhos (c.), Dagba - Diallo, Gueye - Draxler, Neymar, Di Maria - Mbappé

Le point infirmerie : Lewandowski et Gnabry absents côté Bayern, pas de Verratti ni de Florenzi à Paris. Pour ce choc, le Bayern va cependant devoir faire sans deux de ses pièces maîtresses : le buteur polonais Robert Lewandowski, l'un des meilleurs joueurs au monde (blessé), mais aussi sans l'attaquant allemand Serge Gnabry (Covid). Les Parisiens vont eux aussi devoir se passer de deux titulaires, puisque Marco Verratti et Alessandro Florenzi ont été testés positifs au coronavirus après leur séjour avec la sélection italienne.

Le point Bayern : la machine est lancée. On ne va pas se mentir : le Bayern part favori de cette double confrontation. Les Bavarois restent sur sept victoires de suite toutes compétitions confondues, dont deux succès contre la Lazio Rome en huitièmes de finale de C1 (4-1 et 2-1). Samedi, ils ont quasiment assuré le titre en Bundesliga en s'imposant sur la pelouse de leur dauphin, le RB Leipzig (1-0), les repoussant à sept points à sept journées de la fin. Car même diminué, le Bayern reste une formidable machine à marquer et à (bien) jouer.

Le point PSG : une défaite contre Lille à oublier. Quel PSG va-t-on voir mercredi soir ? Celui qui a perdu samedi le choc de la Ligue 1 contre Lille (0-1) au Parc des Princes, sans idées et nerveux, à l'image de l'expulsion de Neymar pour un geste d'humeur dans les dernières minutes ? Ou l'équipe capable d'en coller 4 au Camp Nou au Barça en huitièmes de finale aller (4-1) et sur la pelouse de Lyon en championnat (4-2) ? Une chose est sûre : Neymar, Mbappé et leurs coéquipiers sont très attendus pour ce rendez-vous en (très) haute altitude.

Le point qu'on vous a répété cent fois depuis le tirage au sort : un quart en forme de revanche. Vous le savez, cette double confrontation sera la revanche de la dernière finale de la Ligue des champions, remportée 1-0 par le Bayern sur un but de l'attaquant français Kingsley Coman, formé au PSG. Mais au-delà de ce "remake", ce Bayern-PSG s'annonce surtout comme une affiche palpitante, sans aucun doute la plus excitante des quarts de finale avec Real Madrid-Liverpool.